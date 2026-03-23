התנגדות מכיוון לא צפוי: "למה ששרה נתניהו תשיא משואה?"

עימות חריג נרשם הבוקר (ב') בתוכניתם של ינון מגל ובן כספית ב-103fm, סביב הצעה מפתיעה של חבר הכנסת ששון גואטה (הליכוד). גואטה העלה את האפשרות כי רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, היא זו שצריכה להשיא משואה ביום העצמאות הקרוב – אלא שהפעם, גם ינון מגל לא נשאר אדיש להצעה.

במהלך הראיון, הציג גואטה עמדה נחרצת לפיה "אף בן אדם במדינה לא נמצא לפני שרה נתניהו, וגם לא לפני ביבי". כשמגל שאל בציניות "שרה וביבי זה כמו השמש והירח, לא?", השיב ח"כ גואטה בחיוב: "כן, שרה וביבי הם אותו הדבר".

"למה קרוב משפחה של נבחר ציבור צריך להשיא משואה?"

מגל לא עצר שם והקשה על חבר הכנסת מהליכוד, כשהוא תוהה מדוע בכלל קרוב משפחה של איש ציבור צריך לזכות לכבוד הממלכתי הזה. "הוא עושה את מה שהוא צריך לעשות, אבל הפעם זה משהו מיוחד, אחר מהרגיל", התעקש גואטה.

לדברי חבר הכנסת, שרה נתניהו ראויה למעמד בשל היותה "משענת לראש הממשלה כדי שהוא ישנה את כל ההיסטוריה". הוא הוסיף כי "אשתו של ראש הממשלה צריכה להדליק משואה אחרי כל מה שהיא עוברת. ראש הממשלה לא היה יכול לעשות את מה שהוא עשה בלי שתהיה אישה גדולה לידו".