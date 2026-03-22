ינון מגל בהלם: "זה אחד הדברים המתועבים ששמעתי"

המגיש ינון מגל הזדעזע מדבריה של אילנה דיין: "זה אחד המונולוגים הכי מתועבים ששמעתי בתקשורת. ‏ודאי בזמן מלחמה"

ד' ניסן התשפ"ו
ינון מגל התייחס למונולוג של אילנה דיין, ותקף אותה על כך. נזכיר כי בדבריה אמרה דיין: "אני מקדישה 2 דקות לחיי אדם, אסור לנרמל את המוות סביבנו, ולהתעקש לקדש את החיים. אין ניצחון יותר מוחלט מזה".

מגל התייחס לדברים ואמר: "זה אחד המונולוגים הכי מתועבים ששמעתי בתקשורת. ‏ודאי בזמן מלחמה. ‏והכי מדהים שבקשת מעלים אותו בגאווה ועוד קוראים לו "מצמרר"... ‏תזכרו: אלה האנשים הכי לא מוסריים בעולם. ‏הם לא של ישראל".

גולשים רבים הזדעזעו מדבריה של דיין: "את אישה איומה", "מה זה המונולוג המחריד הזה", גולש נוסף כתב: "מילא את לא רוצה שננצח במלחמה - אבל להאשים חיילים? איכס".

