ינון מגל בהלם: "זה אחד הדברים המתועבים ששמעתי"

ינון מגל התייחס למונולוג של אילנה דיין, ותקף אותה על כך. נזכיר כי בדבריה אמרה דיין: "אני מקדישה 2 דקות לחיי אדם, אסור לנרמל את המוות סביבנו, ולהתעקש לקדש את החיים. אין ניצחון יותר מוחלט מזה".

מגל התייחס לדברים ואמר: "זה אחד המונולוגים הכי מתועבים ששמעתי בתקשורת. ‏ודאי בזמן מלחמה. ‏והכי מדהים שבקשת מעלים אותו בגאווה ועוד קוראים לו "מצמרר"... ‏תזכרו: אלה האנשים הכי לא מוסריים בעולם. ‏הם לא של ישראל".

גולשים רבים הזדעזעו מדבריה של דיין: "את אישה איומה", "מה זה המונולוג המחריד הזה", גולש נוסף כתב: "מילא את לא רוצה שננצח במלחמה - אבל להאשים חיילים? איכס".