ברשת מזועזעים מאילנה דיין: "את אישה איומה!"

המגישה אילנה דיין פתחה במונולוג שקורא "לקדש את החיים", אך הותקפה ברשת משום שבדבריה בנוגע להרג 4 הפלסטינים בשבוע שעבר, נשמע היה כי היא מותחת ביקורת חריפה על הלוחמים.

בתוכניתה אמרה דיין: "אני מקדישה 2 דקות לחיי אדם, כי בזמן שהמסכים שלנו נשטפים במטסים וחיסולים, בעוד ראש הממשלה מספר איך הוא שוב מסיר איום קיומי שכבר הצהיר שהוא שר, ושוב משנה את פני המזרח התיכון, בדירה אחת בלב רמת גן ישב שלשום זוג ישראלים כשהאזעקה פילחה את האוויר.

הוא ניסה כנראה להגיע להליכון, היא אולי חיכתה לו רגע, הם לא הספיקו להגיע לממ"ד. ואז הטיל פגע ושניהם נהרגו, וראש העיר וגם נציג פיקוד העורף נזפו במתים איך זה לא מילאו אחרי ההנחיות. להנחיות צריך להישמע, אבל את האחריות צריך להשאיר במקומה, אצל הקברניטים.

אלה בעירייה שאמורים לדאוג לחלש, לנכה, לקשישה שנשארת בבית כי אין לה סיכוי לרדת למקלט, או שאין לה מקלט בכלל. את האחריות צריך להשאיר אצל אלו בממשלה, שמוציאים אותנו למלחמה בתוך מלחמה בתוך מלחמה, מצלמים סרטונים מלאי רהב ומודיעים שקמה כאן מעצמה שמרביצה חזק ומנצחת תמיד.

ירון ואילנה מרמת גן כבר לא יזכו לנצח, וגם אנחנו לא. אם בדרך לרסק את ציר הרשע נשכח לשם מה התכנסנו, אם נהפוך אדישים לאנשים, לחלשים, לחיי אדם, לחייה של מריאן מהפיליפינים שנהרגה כשסרבה לעזוב את רחל שלא יכלה לרדת למקלט, אם נהפוך שווי נפש לחייהם של הילדים יעקב וסרה ואביגיל מבית שמש ושל עמית מפתח תקווה".

עוד הוסיפה דיין: "חיי אדם, כל אדם, גם חייהם של עלי וווייד מהכפר תמון ושל ילדיהם הקטנים מוחמד ועוטמן. הם לא מתו מטיל איראני, אלא מאש ישראלית. הם היו בדרך הביתה, מתחילת השבוע, אחרי קניות לחג. וכוח מסתערבים ריסס את רכבם והרג את ארבעתם.

אפשר לשמוע את הלוחמים שאומרים שהרגישו מאוימים, אבל אז צריך לראות את המבט בעיניו של הילד שראה את הוריו ואחיו נורים לנגד עיניו, ולהישאר איתו רגע, ולא לנרמל את המוות סביבנו, ולהתעקש לקדש את החיים. אין ניצחון יותר מוחלט מזה".

גולשים רבים הזדעזעו מדבריה של דיין: "את אישה איומה", "מה זה המונולוג המחריד הזה", גולש נוסף כתב: "מילא את לא רוצה שננצח במלחמה - אבל להאשים חיילים? איכס".