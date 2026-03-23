שקמה ברסלר בתגובה לסערה: "ילמד על בשרו"

מובילת המחאה שקמה ברסלר, התייחסה לסערה סביב ראש המוסד דדי ברנע, ומסרה: "הוא ילמד זאת על בשרו"

מובילת המחאה שקמה ברסלר, התייחסה היום (שני) לסערה ברשת ססיס ראש המוסד דדי ברנע, ומסרה: "נראה ש(גם) דדי ברנע הולך ללמוד על בשרו את מה שסיכם צ׳רצ׳יל במילים: פשרן הוא מי שמאכיל את התנין בתקוה להאכל אחרון.

‏מי שלא יוצא כנגד הפיכה דיקטטורית כאשר יש לו כח, מוצא את עצמו בסוף בלי כח. תורו של ברנע להאכל".

נזכיר כי הסערה החלה בעקבות דיווח אמש, בניו יורק טיימס, על כך שטרם פתיחת מבצע "שאגת הארי", ראש הממשלה בנימין נתניהו אימץ את תוכניתו של ראש המוסד דדי ברנע, לפיה יוכל הארגון להצית התקוממות פנימית בתוך איראן זמן קצר לאחר פתיחת המלחמה וחיסול הבכירים האיראנים.

הבוקר, גולשים רבים תקפו והאשימו את נתניהו, בטענה כי הוא זה שאחראי על ההדלפה, בעיקר כדי לשדר יציאה "בכבוד" מהמלחמה, ללא הפלת המשטר באיראן.

הגולשים טענו ש"נתניהו זרק את ברנע לכלבים", וכי במידה והשלטון לא ייפול בסוף, הוא יאשים את ברנע בכך.