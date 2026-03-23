מבזקים
סרוגים

הבוקר: דובר צה"ל בהודעה חשובה לציבור

דובר צה"ל מסר הבוקר, הודעה חשובה לציבור בנוגע לפעילות של פיקוד העורף

ה' ניסן התשפ"ו
צילום: (צילום: ואגדי אשטיה\פלאש 90)

דובר צה"ל מסר הבוקר (שני) כי תרגיל צבאי של פיקוד העורף יתקיים בשעות הבוקר במרחב המועצה המקומית פרדס חנה כרכור.

עוד נמסר כי במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב במרחב. התרגיל תוכנן מראש כחלק מתוכנית האימונים לשנת 2026.


דובר צה"ל הודעה פיקוד העורף

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה