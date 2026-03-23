הבוקר: דובר צה"ל בהודעה חשובה לציבור

דובר צה"ל מסר הבוקר (שני) כי תרגיל צבאי של פיקוד העורף יתקיים בשעות הבוקר במרחב המועצה המקומית פרדס חנה כרכור.
עוד נמסר כי במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב במרחב. התרגיל תוכנן מראש כחלק מתוכנית האימונים לשנת 2026.
