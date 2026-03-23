בעקבות גל ההתיישבות: דגן עומד במרכז קמפיין הסתה פלסטיני

אל-ג'זירה ואל-קודס תקפו את המהלך להתיישבות יהודית בהר עיבל והציגו אותו כחלק מ"תוכנית מיליון מתנחלים", יוסי דגן: "הזעם מוכיח עד כמה זה חשוב"

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, עומד במרכז גל תגובות חריף בתקשורת הערבית וברשתות החברתיות בעקבות הקמת היישוב החדש בהר עיבל, סמוך לשכם. כלי תקשורת מרכזיים, בהם אל-ג'זירה ורשת קודס, פרסמו אייטמים וסרטונים שעסקו במהלך והפיצו תכנים שהפכו לוויראליים אצל גורמים פלסטיניים.

בפרסומים הוצגה הקמת היישוב כחלק ממה שכונה "תוכנית מיליון מתנחלים", כאשר דגן הוגדר כ"מושל צפון הגדה". ברשות הפלסטינית לתיאום המאבק בגדר ובהתנחלויות נמסר כי מדובר ב"הישג היסטורי" של התוכנית, שנועדה לדבריהם "לקבע את השליטה בגדה המערבית".

בסרטונים ששודרו שולבו צילומים מהקמת היישוב יחד עם אלמנטים ויזואליים דרמטיים. בין היתר הופיעו תיעודים של דגן והרב אליקים לבנון לצד דימויים סטריאוטיפיים של דמויות יהודיות, כאשר ברקע מוזיקה דרמטית. התכנים הופצו בהיקף רחב ברשתות החברתיות ובערוצי תקשורת ערביים.

יוסי דגן הגיב לדברים ואמר: "אנחנו עדים למתקפת הסתה אנטישמית שלוחת רסן בכלי התקשורת המשפיעים אל-ג'זירה ורשת קודס". לדבריו, "השימוש במוטיבים אנטישמיים קלאסיים מזכיר תקופות קשות בהיסטוריה".

עוד הוסיף דגן כי "הקמת היישוב בהר עיבל היא מהלך אסטרטגי שקובע עובדות בשטח", וציין: "הזעם מוכיח עד כמה זה חשוב. לא נעצור עד למיליון תושבים בשומרון".