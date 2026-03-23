ד"ש מימי הבית השני: רופא נתפס כשברכבו עשרות מטבעות נדירים

עשרות מטבעות עתיקים ונדירים בני כ-2,000 שנה, הנושאים כיתובים בכתב עברי קדום, נתפסו בעת בידוק של רכב פלסטיני על ידי שוטרי מג"ב ובודקי המכס במעבר חיזמה. המטבעות, אשר לפי החשד נשדדו מאתרים יהודיים מימי בית המקדש השני, התגלו ביום השישי הראשון של חודש הרמדאן – בשבוע שלפני פרוץ המלחמה עם איראן.

נהג הרכב, רופא בבית חולים, ניסה על פי החשד להבריח את המטבעות משטחי יהודה ושומרון אל תוך ירושלים. לאחר גילוי קופסה ברכב ובתוכה המטבעות, הוזעקו למקום ארכאולוגים מרשות העתיקות. לאחר שאלו אימתו את החשד כי מדובר בממצאים עתיקים, עוכב החשוד על ידי מפקחי היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות ונלקח לחקירה בתחנת משטרת שפט שבשכונת נווה יעקב בירושלים.

"שקל ישראל" ו"ירושלים הקדושה"

מרבית המטבעות שנתפסו נטבעו על ידי שליטים יהודיים ששלטו בארץ במהלך ימי הבית השני ובמרידות ברומאים, ביניהם המלכים החשמונאים יוחנן הורקנוס הראשון ואלכסנדר ינאי.

לצד אלה, נתפסו מטבעות מתקופת המרד הגדול של היהודים ברומאים (לפני כ-2,000 שנה) – שקלים עשויים כסף טהור מהשנים ה-2 וה-3 למרד, שעליהם מוטבע בכתב עברי קדום: "שקל ישראל" ו**"ירושלים הקדושה"**. בנוסף, נמצאו בקופסה מטבעות ברונזה מהשנה הרביעית למרד, שעליהם טביעה המציגה את ארבעת המינים שניטלים בחג הסוכות.

גם למרד בר כוכבא נמצא ייצוג במטבעות שנתפסו, בדמות מטבעות ברונזה שעליהם הוטבע שמו של מנהיג המרד "שמעון", ומהצד השני הכיתוב "שבלחר שיראל" – שפירושו שנה ב' לחירות ישראל.

נזק בלתי הפיך להיסטוריה

לדברי אילן חדד, המפקח הממונה על הסחר בעתיקות בישראל: "מקורם של המטבעות, על פי החשד, הוא בפעילות של שוד עתיקות באמצעות גלאי מתכות. חלק מהמטבעות עברו ניקוי ביד לא מיומנת שפגעה בהם באופן בלתי הפיך. להערכתי, המטבעות יועדו להימכר בישראל לגורמים העוסקים בסחר בלתי-חוקי בעתיקות או לאספנים, ויתכן שחלקם אף היו מוצאים את דרכם לבתי מכירות פומביות בחו"ל".

סחר בעתיקות ללא היתר, וכן הכנסת עתיקות משטחי יהודה ושומרון לישראל ללא היתר, הינן עבירות פליליות. ד"ר אמיר גנור, מנהל היחידה למניעת שוד עתיקות, מדגיש את חומרת התופעה: "מטבעות עתיקים נשדדים ומנותקים מהקשרם ע"י אנשים העושים שימוש בגלאי מתכות. לכל מטבע יש חשיבות אדירה לחקר העבר המפואר של הארץ כשהוא נמצא באתר שלו, אך ברגע שהוא נבזז, אובדת האפשרות לשחזר באמצעותו את העבר של כולנו". גנור הוסיף כי המדינה חייבת להגביל בחוק את שיווק גלאי המתכות, המשמשים כדבריו כ"כלי נשק הרסניים" המוחקים דפי היסטוריה.

שר המורשת, הרב עמיחי אליהו, התייחס לתפיסה ואמר: "יש מי ששודד את העתיקות, יש מי שמנסה להחריב את הזהות שלנו ופועל כדי להכחיש את החיבור ההיסטורי שלנו לארץ הזאת. אנחנו במלחמה נגד מסחר לא חוקי בעתיקות, ופועלים להבאתם של השודדים לדין".