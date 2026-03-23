ירי טילים מאיראן: שברי יירוט נפלו ליד אשקלון

צה"ל זיהה כעת (שני) שיגורים מאיראן לעבר ישראל. אזעקות הופעלו ביהודה, ים המלח, מערב לכיש, שפלת יהודה, לכיש, ובעוטף עזה.

מאוחר יותר הופעלו אזעקות בירושלים, מודיעין ובחלק ממרכז הארץ.

מדוברות כבאות והצלה לישראל נמסר: "נפילת פריטי אמל״ח בגזרת מחוז דרום - צוותי כיבוי וחילוץ עושים דרכם לזירה בגזרת המחוז. מהדיווח הראשוני עולה כי נגרם נזק למבנה".

ממד"א נמסר: "בהמשך לירי לעבר מדינת ישראל בשלב זה, לא ידוע על נפגעים. חובשים ופראמדיקים של מד"א יצאו לסרוק ב-2 זירות בהן התקבלו דיווחים".

המועצה האזורית חוף אשקלון מסרה: בהמשך לאזעקות שהופעלו לפני כמה דקות במספר יישובים במועצה, ללא נזק ונפגעים בגוף.

חלקי יירוט נמצאו דרומית לקיבוץ באזור עוטף ובמושב סמוך לאשקלון. בטיפול ביטחון חוף אשקלון, משטרה וחבלנים.