עד קו המגע השני: צה"ל מעלה הילוך בדרום לבנון | פרשנות

צה"ל מרחיב את הפעילות הקרקעית בדרום לבנון עם כניסתה של אוגדה 162 ללחימה. כעת פועלות בגזרה ארבע אוגדות במקביל, המפצלות את השטח לגזרות הגנה והתקפה במטרה לשחוק את יכולות חיזבאללה

עם כניסת אוגדה 162 ללחימה, צה"ל מרחיב את הפעילות בדרום לבנון, ומעמיק את האחיזה בשטח במטרה להסיר איומים ולשחוק את יכולות חיזבאללה.

צה"ל ממשיך להרחיב את פעילותו בדרום לבנון, כאשר אתמול נכנסה אוגדה 162 ללחימה פעילה בשטח. תיעודים מהגזרה הציגו פריסה רחבה של טנקים, תותחים, כוחות חי"ר וכלים נוספים, כחלק מהיערכות להעמקת הפעילות המבצעית במרחב.

בשטח פועלות כעת ארבע אוגדות, כאשר כל אחת מהן אחראית על גזרה שונה. הפעילות משלבת הגנה והתקפה, שמירה על יישובי קו העימות, יצירת חיץ בין כוחות רדואן וחיזבאללה לבין היישובים, והכנה להרחבת הפעולות בהמשך.

האוגדות מחולקות לפי גזרות: בגזרה המערבית פועלת אוגדה 146 ומתמקדת בעיקר בהגנה על המרחב; במרכז פועלת אוגדה 36 באופן התקפי; בגזרה המזרחית פועלת אוגדה 91, בעיקר מצפון למטולה, תוך סיוע לפעילות בגזרת משגב עם ומנרה, במטרה לצמצם את איום הירי קצר הטווח לעבר ישראל.



לפי תמונת המצב בשטח, כוחות צה"ל השתלטו על קו הרכסים הראשון הסמוך ליישובי הגבול. כעת, עם הצטרפות אוגדה 162, המטרה היא להעמיק את הפעילות עד לקו מגע שני, במרחק של שבעה עד תשעה קילומטרים מהגבול. במסגרת זו פועלים הכוחות לאיתור והשמדת אמצעי לחימה, לפגיעה בכוחות רדואן וחיזבאללה ולהרס תשתיות המשמשות לפעילות טרור.

במקביל, צה"ל פועל לפגיעה בצירי התנועה, כאשר עד כה הושמד חלק מהגשרים המחברים בין מרכז וצפון לבנון לדרומה, זאת במטרה להקשות על העברת אמצעי לחימה ותגבורות לאזור הלחימה.

לצד זאת, בצה"ל מדגישים כי הפעילות מתבצעת בהתאם להנחיות הדרג המדיני, ומתמקדת בהסרת האיום הביטחוני בלבד, ללא כוונה לפגוע בתשתיות מדינת לבנון, זאת כדי לשמר אפשרות להסדר מדיני בעתיד.

ההערכה היא כי בשבועות הקרובים תימשך הפעילות במתווה הנוכחי, תוך שילוב בין הגנה התקפית לבין המשך פגיעה שיטתית ביכולות חיזבאללה, במטרה לצמצם את האיום על יישובי הצפון.