ברשת מאשימים את נתניהו ובטוחים: "הוא הדליף את זה"

גולשים רבים התייחסו לדיווח אמש בניו יורק טיימס, והאשימו את נתניהו שהוא זה שאחראי על ההדלפה: "כרגיל, לא ידע לא שמע"

עיתון הניו יורק טיימס דיווח אתמול (ראשון) כי טרם פתיחת מבצע "שאגת הארי", ראש הממשלה בנימין נתניהו אימץ את תוכניתו של ראש המוסד דדי ברנע, לפיה יוכל הארגון להצית התקוממות פנימית בתוך איראן זמן קצר לאחר פתיחת המלחמה וחיסול הבכירים האיראנים.

הבוקר, גולשים רבים תקפו והאשימו את נתניהו, בטענה כי הוא זה שאחראי על ההדלפה, בעיקר כדי לשדר יציאה "בכבוד" מהמלחמה, ללא הפלת המשטר באיראן.

צילום: חלק מהתגובות נגד נתניהו

על פי הדיווח, התוכנית הוצגה גם לבכירים בממשל האמריקני בזמן ביקורו של ברנע בארה"ב לפני כחודשיים, כאשר גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אימץ את התחזית האופטימית להתקוממות בתוך איראן לאחר זמן מה מפרוץ המלחמה. זאת, על אף סקפטיות שגילו גורמים אמריקנים וישראלים בכירים וכן בכירים בגופי מודיעין נוספים.

עיתונאי חדשות 12, ציון נאמוס כתב: "‏שלושה שבועות במלחמה וכבר הגיע שלב סימון האשמים. הדלפה לניו יורק טיימס שראש המוסד דדי ברנע הוא זה ששכנע את נתניהו וטראמפ באשליה, שניתן להצית מרד באיראן תוך ימים מפתיחת המלחמה".

עוד הוא הוסיף: "שימו לב לניסוחים בכתבה של הניו יורק טיימס. כולל הפסקה שמאחורי הקלעים נתניהו הביע תסכול שהבטחות המוסד לעורר התקוממות לא התממשו.

‏מעבר להטלת האשמה על ברנע- ההדלפה הזאת מסוכנת כי כעת כל ניסיון, שאולי יגיע בעתיד, להתקוממות עממית באיראן יצוייר כהתערבות של המוסד".

גולש נוסף כתב: "עוד סיבוב של "לא ידעתי, לא העירו אותי". ‏קודם "אימץ את התוכנית", עכשיו "מאוכזב שלא עבדה". ‏האחריות תמיד למטה, הקרדיט תמיד למעלה. ‏ועל הדרך? שורפים נכס מודיעיני ומסכנים כל אופוזיציה באיראן. ‏זה לא ניהול, זו בריחה מאחריות במסווה של הדלפה. ‏לא נראה לכם שמשחקים עם הביטחון שלנו?"