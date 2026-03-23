שר החינוך בהצהרה דרמטית על החופש הגדול

בצל העימות בין משרדי החינוך והאוצר, שר החינוך יואב קיש, בהצהרה דרמטית על המשך שנת הלימודים בצל המערכה

שר החינוך יואב קיש התייחס היום (ב') לאפשרות של שינוי במבנה שנת הלימודים הנוכחית, במידה והמלחמה תימשך מעבר לצפוי.

לדברי השר, המערכת חייבת להיות ערוכה לכל תרחיש שבו הלחימה תזלוג אל תוך החודשים הקרובים, דבר שישפיע ישירות על חופשות התלמידים. "צריך להיערך לסיטואציה שהמלחמה תימשך אחרי הפסח", הבהיר קיש.

החופש הגדול יקוצר?

השר הציג את המשמעות המיידית של המשך הלחימה עבור מיליוני תלמידים והורים: "במידה וזה יקרה – יקוצר החופש הגדול", הצהיר קיש, כחלק מהניסיון לצמצם את הפערים הלימודיים שנוצרו במהלך חודשי המערכה.

העימות עם סמוטריץ'

במקביל להצהרת השר, מתפתחת מתיחות מול משרד האוצר סביב סוגיית ימי הלימוד. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שלח אתמול מכתב לקיש, ובו דרישה חד-משמעית: להחזיר את ימי הלימוד שאבדו במהלך המלחמה על חשבון החופש הגדול הקרוב.

בתגובה למכתב, דחה קיש את הדרישה הישירה והפנה את האצבע לעבר המורים. שר החינוך הבהיר לסמוטריץ' כי עליו לפנות לארגוני המורים, שכן מדובר בהחלטה שתלויה בהסכמות מול המערכות המייצגות את עובדי ההוראה.