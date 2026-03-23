דיווח מדאיג: זה הנשק החדש שאיראן משתמשת בו

דיווח מטריד בארצות הברית שופך אור על טכנולוגיית הטילים החדשה של איראן. בארה"ב מודים: "הם הצליחו להתחמק"

דיווח חדש ומדאיג מארצות הברית שופך אור על היכולות הטכנולוגיות המתקדמות של איראן, כפי שבאו לידי ביטוי במתקפה האחרונה על מתחם הגז ראס לפאן בקטאר.

לפי הדיווח, הממצאים מהשטח מצביעים על קפיצת מדרגה משמעותית באיום הטילים מצד הרפובליקה האסלאמית.

הצליחו להתחמק מהמערכות

בארה"ב מדווחים כי המתקפה בוצעה באמצעות טילים מתוחכמים במיוחד, בעלי יכולת תמרון גבוהה. היכולת הזו אפשרה לטילים, באופן חריג, להתחמק ממערכות ההגנה האווירית המתקדמות של ארה"ב המוצבות באזור.

העובדה שהטילים האיראניים הצליחו לחדור את מעטפת ההגנה האמריקנית מעוררת דאגה רבה בקרב גורמי ביטחון, שכן היא מעידה על יכולת התמודדות חדשה של איראן מול טכנולוגיות היירוט המערביות.