מסלול התנגשות: איראן באזהרת פינוי לבירת קטאר

נראה כי איראן לא בוחלת באמצעים, והערב היא מפרסמת אזהרה פינוי לבירת קטאר, דוחה, לקראת תקיפה עתידית

איראן פרסמה הערב (שבת) אזהרה פינוי לבירת קטאר דוחה. האזהרה מתפרסמת לקריאת תקיפה מתוכננת בעיר.

נזכיר כי בימים האחרונים, איראן המשיכה לתקוף את המדינות הערביות במפרץ כפי שנהגה מאז תחילת המערכה הנוכחית.

ביום רביעי האחרון, ואחרי התקיפות של איראן בשטח קטאר, משרד החוץ הקטארי הודיע על גירוש כל הנציגים הדיפלומטים האיראנים משטחה, ומאיימת כי יהיו צעדים נוספים.

ההודעה הקטארית: "מכריזים על הקצינים הצבאיים והבטחוניים בשגרירות איראן והעובדים בשתי הקונסוליות כאנשים בלתי רצויים. המשך הגישה העוינת מצד איראן יענה בצעדים נוספים מצד מדינת קטאר".

כזכור לאחר שישראל ביצעה תקיפה מתאומת על תשתיות הגז האיראניות, בתפנית דרמטית שכוללת מעבר לפגיעה בתשתיות לאומיות משמעותיות של המשטר, משמרות המהפכה פרסמו הודעת פינוי לשורה של מתקני אנרגיה קריטיים במפרץ ואיימו בהשמדתם.

לאחר מכן משטר האייתוללות תקף מתקן של חברת האנרגיה הקטארית שהודיעה כי נזק נרחב נגרם למתחם התעשייתי ראס לפאן מפגיעת טילים. מדובר באחד ממתקני ייצור הגז הטבעי הנוזלי המרכזיים בעולם.



