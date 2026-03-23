עימות חריג בערוץ 14; ינון מגל: "זה הזוי, אותי איבדת!"

פרופסור משה כהן אליה ביצע אמש מהלך חריג ביותר, והתגובות לא איחרו לבוא. ינון מגל הגיש לו: "זה הזוי, אותי איבדת!"

מגיש תוכנית הפטריוטים ינון מגל, התייחס למכתב ששלח אמש (ראשון) פרופסור משה כהן אליה, לראש השב"כ דוד זיני, בבקשה שיעצור את היועמ"שית מיארה ואת נשיא העליון יצחק עמית.

ינון מגל פתח ופנה אל הפרופ': "מה זה הדבר הזה? אתה באמת חושב שראש השב"כ צריך לשלוח שב"כניקים לעצור את יצחק עמית? זה הזוי".

פרופ' כהן אליה השיב לו: "אתם טענתם שאני רץ לפריץ, אז אני ממצה קודם מהלכים פה בישראל. לפני שאני פונה לטראמפ, אני פונה לראש השב"כ שעל פי החוק יש לו מחוייבות להגן על הדמוקרטיה. יש פה חרם, האנשים האלו - יצחק עמית וגלי בהרב מיארה, עושים פה חרם. מישהו צריך לטפל פה, הכנסת צריכה להכריז שיש פה מרד".

ינון השיב לו חזרה: "בעוד חצי ננצח בבחירות ואז נוכל לשנות את הוועדה לבחירת שופטים". פרופ' משה השיב לו: "כבר ניצחת! יש לך 68 מנדטים, בג"ץ התעלם מהשינוי של הוועדה לבחירת שופטים".

ינון ענה לו: "יש פה מרד, אבל זו לא הדרך, לאן זה עוד ידרדר? שמע, אותי איבדת".

נזכיר כי במכתבו ששיגר לראש השב"כ כתב הפרופסור: "אני פונה אליך בשם למעלה מ-100,000 אזרחים ואזרחיות, ומהדהד את קולם של 80 אחוזים מתומכי הקואליציה ואף 12 אחוזים מתומכי האופוזיציה.

אני קורא לך להפעיל את סמכויותיך מכוח חוק השב"כ, ולבקש לעצור את מר יצחק עמית, נשיא בית המשפט העליון, ואת גלי בהרב מיארה, היועצת המשפטית לממשלה המפוטרת, המכהנת רק מכוח צו שיפוטי של בג"ץ, וזאת כדי הגן על הדמוקרטיה הישראלית ועל מוסדותיה.

אני עושה זאת כדי למצות הליכים, לפני פגישתי עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שבה אבקש ממנו, בשם רוב הישראלים המאמינים בדמוקרטיה, להשית סנקציות משתקות על עמית ועל בהרב מיארה".

עוד הוא הוסיף: "‏סעיף 3 לחוק השב"כ כולל הגנה על סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו מפני פעולות לא חוקיות וחתרניות. זוהי סמכות רחבה, שהיא קריטית לצורך השמירה על הדמוקרטיה הישראלית.

‏את התייחסותך אביא בפני נשיא ארצות הברית טראמפ בפגישתי עמו. הוא אף מוטרד מן ההיבטים הביטחוניים הקשורים למעורבות היתר של היוריסטוקרטיה בענייני ביטחון, ומהחשש כי המרי היוריסטוקרטי המתקיים בישראל יפגע ביציבותה של בת בריתו המרכזית בזמן מלחמה".