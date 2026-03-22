עיתונאי חדשות 12 התפרק מבכי בשידור. צפו

עיתונאי חדשות 12, ירון אברהם, דיווח על מותו של עופר מוסקוביץ' ז"ל, אך לא הצליח להשלים את הדיווח ופרץ בבכי. צפו

עופר "פושקו" מוסקוביץ בן ה-59, דמות מיתולוגית בקיבוץ משגב עם ומנהל תחום החקלאות ביישוב, נהרג הבוקר מפגיעת טיל של חיזבאללה. באולפן חדשות 12, הכתב המדיני ירון אברהם, שקשר משפחתי עמוק חיבר בינו לבין מוסקוביץ, נשבר בבכי בשידור חי ולא הצליח להמשיך בדיווח כרגיל.

"הוא היה אדם שלא יכול להיפגע לעולם"

במהלך התכנית של עמליה דואק ועופר חדד, שיתף אברהם בכאב העצום ובהתכתבות האחרונה בין השניים. "יש מחיר להחלטה שלא לפנות את היישובים", אמר אברהם בקול חנוק. "לפני שבוע התכתבתי איתו בפעם האחרונה. שאלתי אותו לשלומו ואם הוא רוצה לבוא אלינו. הוא אמר שזה מורכב והם ישנים במסדרון, אבל הוא נשאר".

אברהם חשף כי החשש הגדול של תושבי האזור לא היה מירי הנ"ט שגבה בסוף את חייו של מוסקוביץ: "התרחיש שהם הכי פחדו ממנו היה פלישה, ולא פגיעה ישירה. הוא הותיר חור ענק בצפון וגם אצלנו במשפחה. לא סיפרנו עוד לילדים".

נכד שנולד וציונות של פעם

הסיפור האישי הופך טראגי עוד יותר כשמתברר כי רק לפני ימים אחדים נולד למוסקוביץ נכד, לו כבר לא יזכה לראות גדל. אברהם תיאר את הקשר המיוחד שנוצר בזכות הכתב גיא ורון: "באחת הנסיעות לצפון נוצר קשר משפחתי יוצא דופן. פושקו הוא סיפור ענק של ציונות, של אהבת הארץ. מבחינתי הוא סימל את הקשר שבין חקלאות לביטחון".

בסיום דבריו המרגשים, כשהוא מתקשה לדבר, הוסיף אברהם: "הוא מבחינתי היה אדם שלא יכול להיפגע לעולם. והוא נפגע ונהרג. הוא הותיר חור ענק של אהבת אדם ומולדת, והלוואי שנזכור שזה פשוט לא יכול להישאר ככה".