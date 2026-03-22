הלם בפיקוד העורף: "סכנת חיים"

בפיקוד העורף פרסמו היום (ב') אזהרה חריפה בעקבות תופעה שלילית שנצפתה במהלך מטחי הירי האחרונים לעבר יישובי הדרום: תושבים רבים שוהים מחוץ למרחבים המוגנים בזמן אמת, למרות הישמע האזעקה.

"התנהגות חסרת אחריות"

על פי נתוני פיקוד העורף, במהלך הירי אמש נחשפו גורמי הביטחון לתושבים שיצאו למרפסות, עמדו בחלונות בתים ושהו בשטחים פתוחים כדי לצלם את היירוטים. בפיקוד מגדירים זאת כ"התנהגות מסוכנת וחסרת אחריות" ומדגישים כי מדובר בסכנה מיידית ומוחשית.

"חשוב להבין ששהייה מחוץ למרחב מוגן מיטבי בעת קבלת התראה חושפת אותנו לפגיעת הדף קשה", מזהירים בפיקוד העורף. מעבר להדף, הסכנה הגדולה נובעת מפגיעה ישירה של חלקי טילים, שברי יירוט שנפלו וצניחת חפצים שמתנפצים ומתפזרים לכל עבר כתוצאה מהפיצוץ.

אל תהיו הכתובת הבאה

בצבא שבים ומזכירים כי הטכנולוגיה של מערכות ההגנה אינה מחליפה את האחריות האישית של האזרח. הנה רענון ההנחיות שיכולות להציל את חייכם:

כניסה מיידית: עם קבלת התראה (אזעקה או התרעה ביישומון), יש להיכנס מיד למרחב המוגן.

המתנה במרחב: יש לשהות במרחב המוגן 10 דקות לפחות, אלא אם התקבלה הודעה מפורשת אחרת מפיקוד העורף.

מרחק מחלונות: אין לעמוד ליד חלונות או במרפסות – זכוכיות מתנפצות הן אחד מגורמי הפציעה הנפוצים והקשים ביותר.

בלי מצלמות: צילום יירוטים הוא פעולה מיותרת שמסכנת אתכם ואת הסובבים אתכם.

בפיקוד העורף מסכמים במסר חד וברור: "צילום יירוטים מסכן חיים. אל תתנו לסקרנות או לרצון לתעד לגבור על הנחיות הבטיחות."