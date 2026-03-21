פיקוד העורף על האיום החדש: "מדובר באירוע משמעותי"

במלאת שלושה שבועות לפרוץ המלחמה, בפיקוד העורף מסכמים את תמונת המצב הנוכחית ומצביעים על מגמות משתנות בשטח. לפי הנתונים, האוייב עובר לירי מוגבר של טילי מצרר, אם כי לא נראים כעת מטחי טילים מאסיביים כפי שנראו בתחילת הדרך. עד כה, גבו אירועי הירי את חייהם של 15 ישראלים וארבעה פלסטינאים.

איום המצרר: "אירוע משמעותי"

עיקר הזירות בשבוע האחרון התאפיינו בשימוש בטילי מצרר. בפיקוד העורף מסבירים כי מדובר באיום שדורש התייחסות מיוחדת: המהירות והעוצמה של פצצות המצרר מאפשרות להן להתפרס על פני שטח נרחב של עד 10 קילומטרים, מה שהופך כל אירוע כזה למשמעותי ומסוכן במיוחד עבור האוכלוסייה האזרחית.

מדיניות ההתרעה והחזרה לשגרה

בפיקוד העורף מתייחסים גם לסוגיית ההתרעות ומציינים כי מספר התושבים הנמצאים תחת איום יומיומי ירד מכשני מיליון לכ-900,000 איש כיום. בנוסף, בפיקוד מבהירים כי מקרים בהם נשמעה אזעקה ללא התרעה מקדימה נחקרים ונלמדים לעומק.

מבחינת מדרג ההתגוננות, חמישה ימים לאחר תחילת המלחמה עברו רוב האזורים למדרג כתום, ובהמשך עברו חלקם לצהוב. החל ממחר, צפויים אזורים נוספים לעבור למדרג צהוב המאפשר הקלות מסוימות, אך בפיקוד מדגישים כי גוש דן אינו נכלל בשלב זה במעבר לצהוב.

בסיכום הדברים, בפיקוד העורף מבקשים להדגיש בפני הציבור: המלחמה טרם הסתיימה. ההערכות במערכת הביטחון הן כי הלחימה תימשך עוד מספר שבועות לפחות, ועל הציבור להמשיך ולהישמע להנחיות המצילות חיים.