תיירות ותרבות לימי מלחמה

רגעים של אור לילדי ישראל במקלטים

מתחילת המלחמה, בשבועות האחרונים, עם התמשכות המצב הביטחוני, תיאטרון השעה הישראלי פועל ללא הפסקה למען ילדי ישראל – ומביא את הבמה אליהם, גם לתוך המקלטים והמרחבים המוגנים בכל רחבי הארץ.

התיאטרון התגייס למאמץ הלאומי והפך בפועל ל"תיאטרון בחירום", מתוך תחושת שליחות עמוקה לשמור על החוסן הנפשי של הילדים, דווקא בימים של אי־ודאות וחשש. צוותי השחקנים יוצאים מדי יום להופיע ברחבי הארץ – מהדרום ועד הצפון – גם באזורים בהם נשמעות התרעות תכופות.

השחקנים פועלים בצוותים קטנים וניידים, מצוידים בתפאורה, מערכות סאונד והגברה, ומביאים עימם מגוון רחב של הצגות איכותיות לכל הגילאים – ישירות אל הקהילות. בין היישובים בהם כבר התקיימו הופעות: באשקלון, אופקים, נהריה, נס ציונה, תל אביב, הגליל וחיפה.

גן החיות – גם מרחוק

בזמן שגן החיות התנ"כי בירושלים סגור לקבלת מבקרים, בהתאם להנחיות פיקוד העורף, הפעילות נמשכת כל הזמן. מוזמנים להיכנס אל עולמם המופלא של בעלי החיים, באמצעות מפגשי זום מרתקים, שיתקיימו בכל יום, מהשעה 09:30 בבוקר ועד לשעות הצהריים.

במפגשים, שמתקיימים בסיוע הקרן לירושלים, יוכלו המבקרים הווירטואליים "לפגוש" מקרוב את בעלי החיים ולשמוע אנקדוטות וסיפורים על חייהם, היישר מפי המדריכים בגן, חלקן מועברות בשידור חי.

הפעילות היומית תתחיל בשעה 9:30, עם שעת סיפור לקטנים, שישמעו על גבי הפיל או שירלי השימפנזה. בחלק מן הימים תתקיים גם שעת סיפור בשפה הערבית.

לאחר מכן יתקיימו מפגשי זום בלייב עם מגוון בעלי חיים כמו אורנגאוטנים, ג'ירפות, זוחלים ופרוקי רגליים, הדרכות מרתקות של צוות הגן על הסוואה אצל בעלי החיים, הדמיון והשוני בין החתולים הגדולים, תקשורת בין בעלי חיים ועוד.

אפילו יהיה ניתן לצפות באימון של בעלי חיים, פעילות שמסייעת להם לשמור על המיומנויות הטבעיות שלהם, ולדמות את החיים בטבע.

ללא תשלום! ניתן להצטרף עד אלף איש לכל פעילות, כל הקודם זוכה.

מהכסכסת ועד הקופיץ - מה אתם יודעים על החפצים של פעם?

אם מישהו יבקש מכם להביא לו את המטען לנייד או את הטאבלט - אין ספק שתדעו מיד במה מדובר. אבל מה אם היו אומרים לכם לחפש את הכסכסת? או הקופיץ? סיכוי גדול שהייתם שואלים את עצמכם על מה לכל הרוחות הם מדברים ומאיפה הם שלפו את השמות המוזרים האלה. אבל לפני כמה עשרות שנים, היה אפשר למצוא את הכספכסת והקופיץ בבתים רבים בארץ, יחד עם עוד מגוון כלים וחפצים שנעלמו עם השנים, לאחר שהוחלפו במודרנים יותר.

כעת, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל מאפשרת לכם להכיר כמה מהכלים והחפצים האלה, וגם למה הם שימשו, באמצעות חידון אינטראקטיבי מיוחד באתר האינטרנט שלה.

בין השאר, תתבקשו לענות איזה בעל מקצוע השתמש באימום, מי החזיק אצלו באופן קבוע אצבעון, ואצל מי ניתן היה למצוא מנורה כחולה. כמו כן, תוזמנו לנחש למה שימשו כלים וחפצים שונים רק על פי המראה שלהם (שבדרך כלל, יש לשער שתגדירו כמוזר למדי), או כיצד חלק מהם פעלו (רמז: ממש לא על חשמל).

החידון "חפצים של פעם" הוא אחת מעשרות הפעילויות המוצעות במדור "ילדים יוצרים שימור" באתר המועצה לשימור אתרים.