אזהרה לקראת השעות הקרובות: "הציבור מתבקש לגלות אחריות"

רגע לפני השינויים במזג האוויר, השירות המטאורולוגי פרסם הערב אזהרה כתומה חמורה לגבי מצב הים התיכון. על פי העדכון, החל מהשעה 10:00 ועד לשעה 22:00 הלילה, הים יהיה מסוכן מאוד לרחצה ולפעילות ימית בשל תנאי גליות גבוהים.

גלים בגובה של עד 1.8 מטרים

מצב הים מוגדר כגלי עד גבה גלים, כאשר גובה הגל המשמעותי צפוי לנוע בין 120 ל-180 ס"מ. אמנם לקראת שעות הערב המגמה צפויה להיות במגמת ירידה, אך הסיכונים במים נותרים משמעותיים לאורך כל שעות היום.

למה ניתן לצפות? רשימת הסיכונים:

המומחים מזהירים מפני שורה של סכנות ממשיות למתרחצים ולבעלי כלי שייט:

סכנת טביעה: חשש כבד מטביעה עקב גלים גבוהים במיוחד וזרמים חזקים.

סחיפה ומערבולות: קיימת סכנה ממשית להיסחף מהאזור הרדוד למים העמוקים, וכן זרמים המובילים ללב ים.

פציעות מסלעים: הגלים הגבוהים עלולים להטיח מתרחצים אל אבנים או סלעים הנמצאים במים.

סכנה לכלי שייט: חשש מהתהפכות כלי שייט קטנים (קיאקים, סירות חתירה), ניתוק עוגנים ופגיעה בתשתיות המרינה בעת כניסה ויציאה.

חפצים עפים: במידה ויתפתחו רוחות חזקות, ישנו חשש מפגיעת חפצים שעלולים לעוף בחוף.

איך לשמור על הבטיחות? הנחיות לציבור