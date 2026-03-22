בשורה אדירה להורים: זה הפיצוי שישולם בעקבות המלחמה

שר האוצר סמוטריץ' ושר העבודה לוין הודיעו על גובה הפיצוי שישולם בעקבות המלחמה. כל הפרטים

בשורה משמעותית למשפחות הצעירות ולארגוני המעונות: משרדי האוצר והעבודה, בשיתוף ארגוני מעונות היום המוכרים (מעונות הסמל), הגיעו היום (א') לסיכום על חבילת סיוע נרחבת לתקופת המלחמה. המתווה נועד לתת מענה לאתגרים הכלכליים של המעונות המפוקחים ולשמור על יציבות המערכת לקראת חזרה מלאה לשגרה.

החזרים להורים ומקדמות למטפלות

הסיכום החדש נשען על עקרונות מתווה הפיצויים הכללי לעסקים (חל"ת במימון מדינה), והוא כולל שלושה עוגנים מרכזיים:

החזר כספי להורים: מתוך הבנת הנטל הכלכלי על המשפחות בתקופה זו, הוחלט כי כ-85% מהתשלומים ששילמו ההורים בגין התקופה שבה המעונות לא פעלו – יוחזרו אליהם. תשלום למטפלות: המטפלות יקבלו מענה באמצעות דמי החל"ת ומענים נוספים. השרים הנחו להעביר מקדמות באופן מיידי כדי להבטיח את תשלום השכר לצוותים בהקדם האפשרי. רציפות תפקודית: הזרמת כספי הסבסוד תאפשר לארגונים גמישות תזרימית, שתבטיח את היערכות המעונות לחזרה מהירה לפעילות ברגע שפיקוד העורף יאפשר זאת.

סמוטריץ': "להקל על ההורים", לוין: "חוסן לאומי"

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', בירך על ההסכמות: "הגענו להסכמות חשובות כדי להבטיח את הרציפות התפקודית של המעונות ולהקל על ההורים. אנו עושים מאמץ לתת יציבות שתסייע לאזרחים לעבור את המלחמה בביטחון כלכלי".

סגן ראש הממשלה ושר העבודה, יריב לוין, הוסיף: "אנו מחויבים לשמור על חוסנה של מערכת הגיל הרך גם בשעת חירום. ההסכם מבטיח יציבות, ביטחון כלכלי ורציפות חינוכית – ערכים מרכזיים לחוסן הלאומי והחברתי שלנו".

גם בארגוני המעונות הביעו שביעות רצון מהמהלך. ליאור גבאי, יו"ר פורום מעונות היום בפיקוח, מסר: "הסיכום מביא סוף סוף ודאות להורים ולצוותים. ההחלטה על החזר מירבי ותשלום למטפלות היא צעד הכרחי. המשרדים מבינים שהמטפלות-מחנכות הן אבן יסוד במערכת החינוך, וזהו מסר חשוב של הכרה והערכה".