תפנית דרמטית במלחמה: מתגבשת קואליציית מדינות לפתיחת הורמוז

לאחר שבועות של מגעים מאחורי הקלעים, וזעם מתגבר בבית הלבן, נראה כי נמצאה מסגרת להקמת קואליציה של עשרות מדינות לפתיחת מיצרי הורמוז

מארק רוטה, המזכיר הכללי של ברית נאט"ו, הודיע בראיון לפני זמן קצר, כי לאחר מגעים קדחתניים מאחורי הקלעים, מתגבשת כעת קואליציה משמעותית של לפחות 22 מדינות, שתיבנה בדחיפות, לצורך מהלך גלובלי מתואם לפתיחת מיצרי הורמוז.

על פי רוטה, המהלך התעכב ולקח זמן, בעקבות שיקולים מבצעיים אמריקניים: "הנשיא טראמפ יצא למבצע צבאי מורכב, שתוכנן מאחורי הקלעים במשך שבועות, ומסיבות מבצעיות טבעיות שאנחנו מקבלים לחלוטין, הוא לא יכול היה לחלוק איתנו את המידע ולהסתכן בהדלפה, אבל הדבר הזה סיבך את היכולות שלנו לגבש תגובה מהירה להתרחשויות" הסביר רוטה.

"בעלות הברית של ארה"ב, באירופה, בנאט"ו ומסגרות אחרות, נתפסו מופתעות, והיינו צריכים זמן לגבש מסגרת שיתוף פעולה מתואם, רצינו לוודא מה אנחנו, כולנו יכולים להביא לשולחן ולהציע לאמריקאים באופן קולקטיבי ולפתוח את מיצרי הורמוז ברגע שזה יהיה אפשרי".

"אנחנו מוכנים כעת לענות לקריאתו של הנשיא טראמפ" הודיע רוטה בחגיגיות. "הודעתי לנשיא, שאנחנו מקימים 'ליגה' חדשה לשיתוף פעולה בנושא, וזה היה מאוד חשוב לי שהנשיא ידע שזה מתרחש, החדשות הטובות היא ש-22 מדיניות עוקבות אחרי קריאותיו של הנשיא טראמפ ונוודא יחדיו שהמיצרים יפתחו".

על פי דיווחים בינלאומיים, הקואליציה צפויה לכלול שורה של מדינות מרחבי העולם ואירופה, ביניהן שותפות נאט"ו וגם מדינות כמו: יפן, דרום קוריאה, אוסטרליה, ניו זילנד, איחוד האמירויות, בחריין ועוד.

גם שגריר ארה"ב לאו"ם הדהד את הדיווחים והסביר בראיון לתקשורת: "אנחנו רואים עכשיו מדינות שפועלות בנושא הורמוז, אנחנו רואים מדינות כמו איטליה, גרמניה, צרפת ומדינות נוספות גם מחוץ לאירופה ונאט"ו מצטרפות, כמו שאמר מזכ"ל נאט"ו רוטה".