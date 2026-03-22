צה"ל מודה: נבדקת אפשרות שעופר מוסקוביץ' נהרג מירי כוחותינו

שעות אחרי שעופר מוסקוביץ הי"ד נהרג במשגב עם, בצה"ל אמרו כי נבדקת האפשרות שהוא נהרג בשוגג מירי כוחותינו: "צה״ל משתתף בצער המשפחה בשעה קשה זו ונמצא בקשר ישיר עם הקיבוץ"

דובר צה"ל פרסם כעת (ראשון) כי נבדקת אפשרות לכך שעופר מוסקוביץ הי"ד נהרג מירי כוחותינו במשגב עם, ולא מפגיעת טיל נ"ט או ירי תלול מסלול כפי שדווח הבוקר.

"צה״ל מבצע תחקיר על ידי כלל הגורמים הרלוונטים בעקבות הירי לעבר משגב עם הבוקר, שכתוצאה ממנו נהרג אזרח ישראלי. נבדקת האפשרות כי מדובר בירי כוחותינו" נמסר. "צה״ל משתתף בצער המשפחה בשעה קשה זו ונמצא בקשר ישיר עם הקיבוץ".

כזכור, הבוקר דווח כי מחבלי חיזבאללה ירו לעבר רכב במשגב עם, כששני רכבים עלו באש. כוחות ההצלה נאלצו לקבוע את מותו של מוסקוביץ', שנלכד באחד הרכבים. תחילה חשבו שמדובר בירי נ"ט, ובהמשך נטען שהיה ירי תלול מסלול. כעת, כאמוב, נבדקת גם אפשרות שמדובר בירי של כוחות צה"ל.