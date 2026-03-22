הותר לפרסום: ההרוג במשגב עם - עופר מוסקוביץ' הי"ד

הותר לפרסום כעת (ראשון) כי ההרוג מפגיעת טיל הנ"ט במשגב עם, הוא עופר מוסקוביץ' הי"ד.

חבריו תיארו אותו כאיש עצום תרתי משמע (הוא היה גבוה מאוד) ושמח. "הוא היה איש מצחיק ושמח ואופטימי ובעיקר עובד אדמה בכל רמ"ח איבריו"..

כזכור, מוקדם יותר היום, מחבלי חיזבאללה ירו לעבר רכב במשגב עם, כוחות ההצלה נאלצו לקבוע את מותו של מוסקוביץ'. במקום 2 רכבים עלו באש.

בתחילה חשבו שמדובר בירי נ"ט, כעת מסתבר שהיה ירי תלול מסלול. זמן ההתרעה בקו העימות עומד על 15 שניות, כך שגם אם הייתה אזעקה, עופר לא הספיק להגיע למרחב מוגן.

צה"ל משמיד את הגשרים על הליטני

במקביל, שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים הבוקר (ראשון) הערכת מצב בבור ביחד עם הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, ראש אמ"ץ אלוף איציק כהן, מפקד פיקוד העורף אלוף שי קלפר, תא"ל עומר טישלר, מזכ"צ שהב"ט תא"ל גיא מרקיזנו, רח"ט מבצעים תא"ל ישראל שומר, רח"ט מחקר תא"ל אופיר מזרחי-רוזן ובכירים נוספים במערכת הביטחון.

בדבריו הוא מסר: "ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הורינו לצה"ל להשמיד באופן מיידי את כל הגשרים מעל לנהר הליטני שמשמשים לפעילות טרור, כדי למנוע מעבר של מחבלי חיזבאללה ונשק דרומה, ובנוסף לכך להאיץ את הרס הבתים הלבנונים בכפרי המגע כדי לסכל איומים על היישובים הישראלים - בהתאם למודל בית חאנון ורפיח בעזה.

צה"ל ממשיך בעוצמה בתמרון הקרקעי בלבנון כדי לחסל את מחבלי החיזבאללה ולהגיע בהקדם לקו הנ"ט ולנקודות השולטות כדי להגן על היישובים. צה"ל ימשיך לאפשר את התפנות תושבי דרום לבנון צפונה לנהר הליטני מתוך אזור המלחמה למען הגנתם. אנחנו נחושים שלא לאפשר למציאות של לפני ה-7 באוקטובר לחזור".