תיעוד קשה: רכבים עולים באש מפגיעה ישירה בצפון; הרוג במקום

2 רכבים עולים באש כתוצאה מירי נ"ט מעבר חיזבאללה למשגב עם בצפון; נקבע מותו של לכוד ברכב. תיעוד

טיל נ"ט שנורה מלבנון, פגע היום ישירות ברכב, צוותי ההצלה נאלצו לקבוע את מותו של הלכוד בו.

בתיעוד ניתן לראות מספר רכבים עולים באש ונשרפים כליל כתוצאה מהירי.

דובר צה"ל מסר: לפני זמן קצר, זוהה ירי משטח לבנון לעבר יישוב בגבול הצפון. יש נזק ויש נפגעים. האירוע מתוחקר.

חובשי רפואת חירום במד"א תייסיר סובח וספא אבו ראפע, סיפרו: "הגענו למקום וראינו 2 כלי רכב עולים באש, תוך כדי פעולות הכיבוי של לוחמי האש זיהינו גבר במושב הנהג, ביצענו בדיקות רפואיות הוא היה ללא סימני חיים ונאלצנו לקבוע את מותו".