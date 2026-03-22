השדרן הנצפה בעולם טוען: "זה הכל פייק, נתניהו נהרג בהפצצה"

לאחר שטענות פיקטיביות על מותו של נתניהו נפוצו ברחבי הרשתות במהלך השבוע האחרון, גם שדרן הפודקאסטים הנצפה בעולם מהדהד את הטענות ההזויות

שדרן הפודקאסטים המוכר והנצפה בעולם, ג'ו רוגן, המשדר את הפודקאסט המוביל ברחבי העולם "החוויה של ג'ו רוגן" מהדהד את השמועות הפיקטיביות על מותו של ראש הממשלה נתניהו בתקיפה איראנית, ואת הטענות כי הוחלף בעזרת AI בסרטונים מאז 'מותו'.

בפרק חדש של הפודקאסט הנצפה בעולם, צפה רוגן יחד עם אורחו בשידור בסרטונים שהופצו על ידי ראש הממשלה נתניהו ולשכתו לאחרונה, וקבע באופן תמוהה כי מדובר בסרטוני AI.

"זה AI, זה פייק" קבע רוגן בנחרצות בעודו צופה בסרטונו של ראש הממשלה מבית הקפה בירושלים, רוגן לעג לכך שראש הממשלה נתניהו הציג את ידיו והתבדח "תראו יש לי חמש אצבעות", רוגן המשיך והסביר "זה מוזר שהוא לוגם מתוך הספל, אבל הקפה נשאר אותו דבר, זה מוזר ששום דבר לא נשפך", בנוסף באופן מבדר, רוגן התייחס לשלטים בעברית ברחבי בית הקפה והסביר בנחרצות "אלו אפילו לא מילים אמיתיות, זה ג'יבריש".

רוגן המשיך וטען כי "הוא לא נראה בפומבי כבר מעל לשבוע, סיכוי טוב שהוא מת, אח שלו נהרג בהפצצה איראנית".