סמוטריץ' בהלוויית יהודה שרמן: "נמוטט את רשות הרוע והטרור"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הספיד את יהודה שרמן הי"ד שנרצח בפיגוע בשומרון, והתחייב כי "עזרת ה' נלך בדרכו של יהודה - נמוטט את רשות הרוע והטרור המכונה הרשות הפלסטינית"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' השתתף היום (ראשון) בהלווייתו של יהודה שרמן הי"ד, שנרצח אמש בפיגוע בשומרון. בהספדו התחייב לפעול למיטוט הרשות הפלסטינית במסגרת המאבק בטרור.

"אנחנו בעזרת ה' נלך בדרכו של יהודה - נמוטט את רשות הרוע והטרור המכונה הרשות הפלסטינית" אמר סמוטריץ'. "נמחק את הקווים, את ההגדרות ואת האותיות. ניישב את ארצנו בכל מרחביה".

לדבריו, "אנחנו מוחקים בימים האלה, בחסדי שמים גדולים, את חרפת הגירוש מצפון השומרון, ומיישבים מחדש את חומש, שא-נור, כדים וגנים. ויש כבר חומש א', חומש ב' וחומש ג'. ואנחנו מוחקים חרפות לאומיות גדולות מול אויבים שמנסים לעכב, כשריבונו של עולם גואל את ישראל, מקבץ אותם בחזרה אל ביתו".

"אנחנו מכים את האויבים בכל הזירות, ואנחנו נכה אותם גם כאן ביהודה ושומרון" סיכם. "'את יהודה שלח לפניו', וכולנו נלך בדרכו של יהודה, בעזרת ה' — עלה נעלה וירשנו אותה, לאורכה ולרוחבה כי שלנו היא".