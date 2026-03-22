שר האוצר האמריקני: "המשטר בכאוס, הם פועלים מתוך ייאוש"

שר האוצר האמריקני סקוט בסנט התייחס להסלמה בתקיפות של איראן וטען כי "הפיקוד והשליטה של המשטר האיראני נמצא עכשיו בכאוס. רוב מה שרואים כרגע הן פעולות של זאבים בודדים"

שר האוצר האמריקני, סקוט בסנט, התייחס להסלמת המתקפות מצד איראן נגד ארה"ב וטען כי שיגור הטילים הבליסטיים לאי דייגו גרסיה אמש מהווה "פעולות מתוך ייאוש" לאור החשש מנפילת משטר האייתוללות.

"כפי שהנשיא טראמפ אמר אתמול, אנחנו לא נחשוף את מה שאנחנו עומדים לעשות. כל האפשרויות נותרו על השולחן" אמר בסנט בראיון לרשת NBC News, במענה לשאלה האם לוחמים אמריקנים יפלשו לאיראן קרקעית, או ישמשו לשמירה על מצרי הורמוז.

"רק שיהיה ברור, הפיקוד והשליטה של המשטר האיראני נמצא עכשיו בכאוס" הוסיף והבהיר. "זה הבונקר של היטלר - היטלר מת, הימלר מת, גרינג מת. רוב מה שרואים כרגע הן פעולות של זאבים בודדים. שיגור הטילים הבליסטיים לטווח בינוני אתמול לאי דייגו גרסיה - הן פעולות מתוך ייאוש".

מוקדם יותר היום בסנט הסביר כי אחרי האיום של הנשיא טראמפ והדד-ליין ששיגר בפומבי אל משטר האייתולות, השלב הבא בלחימה כבר מחכה בקנה לרגע שטראמפ ילחץ עם ההדק. "אנחנו מוציאים לפועל מהלך של פירוק צבאי של כל הביצורים של איראן לאורך מיצרי הורמוז" טען. "עד עכשיו ביצענו ריכוך שלהם, שר המלחמה וראש המטות המאוחדים מתכננים כעת השמדה מוחלטת שלהם, פירקנו את היכולות של איראן באוויר, בים, בטילים, ועכשיו יהיה מהלך להשמדת כלל קו הביצורים על מיצרי הורמוז".