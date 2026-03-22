מתכוננים לפלישה? הבכיר האמריקאי חשף את המהלך הבא באיראן

שר האוצר של ממשל טראמפ שוחח עם רשתות התקשורת בארה"ב, וחשף את השלב הבא בתוכנית הלחימה של הנשיא טראמפ באיראן, במה שצפוי להיות מהלך דרמטי

סקוט בסנט, שר האוצר של ממשל טראמפ, שוחח לפני זמן קצר עם רשתות התקשורת בארה"ב בקשר ללחימה באיראן, והסביר כי אחרי האיום של הנשיא טראמפ והדד-ליין ששיגר בפומבי אל משטר האייתולות, השלב הבא בלחימה כבר מחכה בקנה לרגע שטראמפ ילחץ עם ההדק.

"אנחנו מוציאים לפועל מהלך של פירוק צבאי של כל הביצורים של איראן לאורך מיצרי הורמוז, עד עכשיו ביצענו ריכוך שלהם, שר המלחמה וראש המטות המאוחדים מתכננים כעת השמדה מוחלטת שלהם, פירקנו את היכולות של איראן באוויר, בים, בטילים, ועכשיו יהיה מהלך להשמדת כלל קו הביצורים על מיצרי הורמוז".

האמירות של שר האוצר, שרמז כבר לפני ימים בודדים כי ייתכן וארה"ב תשתלט על אי הנפט האסטרטגי של איראן במפרץ הפרסי, האי ח'ארג, מעוררות ספקולציות רבות. שכן כבר קיים שיח בפנטגון לקראת מהלך לכיבוש האיים המרכזיים של איראן במפרץ, שמאפשרים לה לאיים על חופש השיט במקום, והממשל שלח לאחרונה אלפי חיילי מארינס למרחב.