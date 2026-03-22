הארכיון לא שוכח: אבישי גרינצייג נגד המהפך של איש ערוץ 14

לאחר שפרופסור משה כהן אליה קרא לשב"כ לעצור את היועמ"שית ונשיא העליון, שלף הכתב אבישי גרינצייג ציטוטים שלו מהחודשים האחרונים המציגים עמדה הפוכה לחלוטין

המכתב הדרמטי של פרופ' משה כהן-אליה לראש השב"כ, בו דרש להורות על מעצרם של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ונשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, ממשיך לעורר הדירה במערכת המשפטית. אלא שהערב, מי שמציב סימן שאלה על עקביות המהלך הוא הכתב המשפטי אבישי גרינצייג ('כאן חדשות').

"השב"כ לא צריך להיות מעורב בויכוחים פוליטיים"

גרינצייג שיתף פוסטים שפרסם הפרופסור רק בחודשים האחרונים, המציגים קו אידיאולוגי שונה בתכלית מדרישת המעצרים הנוכחית. בספטמבר האחרון כתב כהן-אליה: "אנחנו צריכים שב"כ מקצועי... ולא מעורב בויכוחים פוליטיים פנימיים". כעבור חודש, באוקטובר 2025, אף הדגיש כי למרות ה"פיתוי" שבמעצרים פוליטיים נגד ההגמוניה הישנה – הוא אינו תומך בכך.

"איך אתה יודע שהלכת לאיבוד?", עקץ גרינצייג בפוסט ויראלי. "כשאתה מגלה שלא זכרת מה היו הדעות שלך לפני כמה חודשים בלבד".