פניה דחופה לראש השב"כ זיני: "עצור את היועמ"שית ויצחק עמית"

פרופסור משה כהן-אליה, פנה היום לראש השב"כ דוד זיני וביקש ממנו לעצור במיידית את היועמ"שית גלי בהרב מיארה, ואת נשיא העליון יצחק עמית

פרופסור משה כהן-אליה פנה היום (ראשון) אל ראש השב"כ דוד זיני, בבקשה שיעצור את היועמ"שית מיארה ואת נשיא העליון יצחק עמית.

בפנייתו הוא כתב: ‏"אני פונה אליך בשם למעלה מ-100,000 אזרחים ואזרחיות, ומהדהד את קולם של 80 אחוזים מתומכי הקואליציה ואף 12 אחוזים מתומכי האופוזיציה.

אני קורא לך להפעיל את סמכויותיך מכוח חוק השב"כ, ולבקש לעצור את מר יצחק עמית, נשיא בית המשפט העליון, ואת גלי בהרב מיארה, היועצת המשפטית לממשלה המפוטרת, המכהנת רק מכוח צו שיפוטי של בג"ץ, וזאת כדי הגן על הדמוקרטיה הישראלית ועל מוסדותיה.

אני עושה זאת כדי למצות הליכים, לפני פגישתי עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שבה אבקש ממנו, בשם רוב הישראלים המאמינים בדמוקרטיה, להשית סנקציות משתקות על עמית ועל בהרב מיארה".

עוד הוא הוסיף: "‏סעיף 3 לחוק השב"כ כולל הגנה על סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו מפני פעולות לא חוקיות וחתרניות. זוהי סמכות רחבה, שהיא קריטית לצורך השמירה על הדמוקרטיה הישראלית.

‏את התייחסותך אביא בפני נשיא ארצות הברית טראמפ בפגישתי עמו. הוא אף מוטרד מן ההיבטים הביטחוניים הקשורים למעורבות היתר של היוריסטוקרטיה בענייני ביטחון, ומהחשש כי המרי היוריסטוקרטי המתקיים בישראל יפגע ביציבותה של בת בריתו המרכזית בזמן מלחמה".