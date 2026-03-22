בעקבות דבריו: השף חיים כהן במתקפה על רוני קובן

עימות חזיתי נרשם בסוף השבוע בין העיתונאי רוני קובן לבין השף האהוב חיים כהן, סביב אחד הנושאים הרגישים ביותר במטבח הישראלי: האוכל של סבתא.

הסערה החלה לאחר שבעמוד האינסטגרם של "כאן 11" פורסם פרומו לתוכנית "פגישה", בה אירח קובן את השפית רותי ברודו. במהלך השיחה בחר קובן לתקוף בציניות את תופעת ה"סיפורים המרגשים" בתוכניות הריאליטי של האוכל, אותה כינה "המחלה של ערוץ 12".

"חיים לחלוחית": הלעג של קובן

קובן לא הסתפק בביקורת וחיקה בציניות את המתמודדים והשופטים: "מאיפה למדת להכין את הקציצות האלה? הן של סבתי... מוזיקה מרגשת... חיים לחלוחית", אמר תוך שהוא עוקץ ישירות את השף חיים כהן, הידוע בחיבורו הרגשי למתמודדים. ברודו, מצידה, זרמה עם הקו הציני והודתה: "סבתות לא מרגשות אותי".

אלא שחיים כהן, שצפה בקטע, החליט לא לשתוק ולצאת להגנת המסורת והמשפחתיות. בתגובה חריפה שהשאיר לקובן, כתב השף: "למה אתה מזלזל בקציצות של הסבתות? כן, גדלנו עליהן וזה מעורר געגועים לתקופה ולאנשים שאינם... אני מאחל לכל אדם שיהיו לו זיכרונות כאלה".

"זה לא מתאים לך להיות ציני"

כהן המשיך ותקף את הגישה המזלזלת של העיתונאי המוערך: "כשמדברים על תרבות אוכל ומטבח מקומי – לסבתות האלה יש מקום בראש הפירמידה. זה שאנשים מחוברים לעבר שלהם ולאוכל שגדלו עליו – זו מתנה! לא מתאים לך להיות ציני ומזלזל!".