הרב בני לאו למתיישבים: "מסתובבים ביניכם פושעים, השתיקה כואבת"

במכתב מטלטל שנכתב ביום הלווייתו של יהודה שרמן ז"ל, פונה הרב בני לאו למשפחתו וחבריו ביישובי גב ההר בקריאה נוקבת: "אל תפחדו מהמילה טרור יהודי"

בזמן שאלפים ליוו למנוחות את יהודה שרמן ז"ל, שנהרג בשבת האחרונה בסיור סמוך לחומש, פרסם הרב בני לאו מכתב פתוח וישיר המופנה לתושבי דרום הר חברון והשומרון. במכתבו, הרב לאו אינו חוסך בביקורת על מה שהוא מכנה "מציאות אפלה" המתרחשת בחסות המלחמה, וקורא למנהיגות הרוחנית והאזרחית בהר להשמיע קול צלול נגד פשיעה לאומנית.

"פושעים שמנצלים את תשומת הלב הציבורית"

הרב לאו פותח בדברי הערכה לחוסן של המתיישבים ולשירות המילואים של בניהם, אך עובר במהירות להזהיר מפני תופעות שוליים מסוכנות. "בתוך 'הסיפור הגדול' של המלחמה, מתרחשת גם מציאות 'קטנה' ואפלה", כותב הרב. "במרחבי ההר מסתובבים פושעים שמפעילים פעולות טרור אכזריות נגד תושבים פלסטיניים. העדויות מטלטלות את עולמנו היהודי והציוני".

הרב תוקף את הניסיון להימנע מהגדרת המעשים כטרור: "אסור להשתמש במילה 'טרור יהודי' כי טוענים שזה יוצר משוואה עם הטרור הערבי. אני לא מטשטש את הרצחנות של האויב, מתרפ"ט ועד טבח הנובה, אבל זה לא מכהה מאומה מהגדרת 'תג מחיר' כטרור יהודי. הוא זהה בכל מרכיביו לרצח מתועב עטוף באידיאולוגיה".

הביקורת על השתיקה: "ההנהגה בוחרת בחדרים סגורים"

במכתבו, הרב לאו מפנה אצבע מאשימה גם כלפי המיינסטרים של ההתיישבות והציונות הדתית. הוא מצטט מאמר ישן של אורי אליצור ז"ל שנימק את שתיקתו בנושא בכך שאין לו קשר לפורעים, ומצהיר: "התגובה הזו ממשיכה לכאוב לי היום. רבים מחבריי רואים את ההקצנה ובוחרים בשתיקה. חסר לנו קול צלול של מתיישבים המאמינים בקדושת חיי אדם ומואסים בפשעי שנאה".

לדבריו, "קיר ההפרדה" שהיה פעם ברור בין הציונות הדתית הממלכתית לבין תומכי הטרור היהודי נשחק בשנים האחרונות. הוא מזכיר את פסיקתו של הרב יעקב אריאל כי "ישראל ושפיכות דמים הם תרתי דסתרי", ותוהה מדוע הקול הזה נחלש.

"האם אתם שמאל?"

הרב לאו מתייחס גם לקיטוב הפנימי ולתיוגו כ"איש שמאל" בעיני חלק מהמתיישבים: "לשים גדר הפרדה ביניכם לביני במקום למקם אותה בינינו לבין מי שרומס את ערכי היהדות? זו טרגדיה. השחיקה של ערך 'לא תרצח' עלולה לפגוע בקומתה המוסרית של מדינת ישראל".

את המכתב הוא חותם בציטוט נוקב מהנביא יחזקאל: "וְדָם תִּשְׁפֹּכוּ וְהָאָרֶץ תִּירָשׁוּ?". לדבריו, המסע הארוך של שיבת עם ישראל לארצו יגיע לייעודו רק אם יקפיד לשמור על ערך היסוד: "צלם אלוהים עשה את האדם".