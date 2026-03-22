מכה נוספת למשטר: צה"ל בגל תקיפות נגד אתרי ייצור אמל"ח בטהרן

חיל האוויר השלים גל תקיפות לעבר אתרי ייצור אמצעי לחימה ומפקדות בטהרן, ביניהם אתרי ייצור אמל"ח של משמרות המהפכה

מבצע "שאגת הארי": כוחות חיל האוויר, בהכוונת אמ"ן, השלימו במהלך הלילה (בין ראשון לשני) גל תקיפות לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני במרחב טהרן. במסגרת התקיפות, מטוסי קרב של חיל האוויר הטילו עשרות חימושים לעבר אתרים ששימשו את גופי הביטחון הכפופים למשטר האייתוללות לייצור ואחסון אמצעי לחימה.

(צילום: דובר צה"ל)

רשימת האתרים שהותקפו כוללת בין היתר בסיס של צבא איראן ששימש להדרכת חיילים ואחסון מערכות טילים לפגיעה בכלי טיס, אתר ייצור ואחסון אמצעי לחימה של משרד ההגנה האיראני, וכן אתר ייצור אמצעי לחימה של חיל האוויר במשמרות המהפכה.

במקביל נאמר כי צה"ל תקף מפקדה נוספת של מיניסטריון המודיעין האיראני ומפקדת חירום של כוחות ביטחון הפנים.

מדובר צה"ל נמסר כי "התקיפות שהושלמו הינן חלק משלב העמקת הפגיעה במערכי הליבה של משטר הטרור האיראני ויסודותיו".