דיווח מטריד: זו הסיבה לנפילות הרבות של טילי המצרר

אמש היה אחד הימים הקשים שידעה ישראל מאז תחילת מבצע 'שאגת הארי', עם מספר זירות קשות מאות פצועים והרס רב.

על פי הדיווח בחדשות 12, יש סיבה מטרידה במיוחד המסבירה את ריבוי שברי היירוטים, נפילות הטילים ופצצות המצרר שגורמות לאותם מקרים.

בדיווח נטען כי ייצור טילי החץ 3 היה אמור לאפשר לאזרחי ישראל שלא להרגיש כמעט את ירי הטילים מאיראן - כל עוד הטיל יורט הוא לא היה משאיר כאן סימנים.

אבל הרוב הגדול של היירוטים במלחמה הזאת נעשה במערכות יירוט אחרות שמיירטות בגובה נמוך יותר, כך שהרסיסים, השברים והפצצונות של טילי המצרר נופלים עלינו.

ההחלטה עם מה ליירט, מתנהלת תוך ויכוחים עזים במערכת הביטחון שנמשכים גם כעת. בדיווח נטען כי לא את הכל ניתן לספר, אך החץ יקר בהרבה ושהשימוש במערכות אחרות מאפשר שלא לעסוק בחשבונות ארוכי טווח.

כלומר, טיל החץ 3 מיירט את הטילים הבליסטיים מחוץ לאטמוספירה, רוב הרסיסים נשרפים ומתאדים, כך שכלל לא מגיעים לקרקע, ומיעוטם נוחתים אבל במדינות אחרות. ומול טילי מצרר טילי החץ פוגעים בהם עוד לפני הפיצול לפצצונות הרבות כך שהם מנטרלים את הפיזור שלהן על מרכזי אוכלוסיה.

‏לחיל האוויר יש יכולת לקבל החלטה מהירה מאוד מה לשגר בזמן אמת. ברירת המחדל היא השימוש במיירטים בגבהים הנמוכים יותר, את התוצאה רואים על הקרקע, מי שלא מתמגן יכול לשלם בחייו, ופצצונת מצרר רק אמש נחתה על גן ילדים ריק בראשון לציון.