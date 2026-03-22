מוחקים את דרום לבנון: צה"ל התחיל גל תקיפות נגד חיזבאללה

צה"ל ממשיך להילחם בארגון הטרור חיזבאללה בלבנון. בצל השיגורים הבלתי פוסקים לצפון ואחרי הרצח של עופר מוסקוביץ' הי"ד צה"ל הודיע כי התחיל בגל תקיפות בדרום לבנון.

צה"ל ממשיך להילחם בארגון הטרור חיזבאללה בלבנון. בצל השיגורים הבלתי פוסקים לצפון ואחרי הרצח של עופר מוסקוביץ' הי"ד צה"ל הודיע היום (ראשון) לפני זמן קצר כי התחיל בגל תקיפות בדרום לבנון.

מוקדם יותר פורסם כי חיל האוויר תקף אמש בהכוונת פיקוד הצפון וחיסל את אבו חליל ברג'י, מפקד הכוחות המיוחדים ביחידת 'כוח רדואן' של ארגון הטרור חיזבאללה ושני מחבלים נוספים במרחב מג'דל סלם שבדרום לבנון.

ברג'י היה חלק מיחידת 'כוח רדואן' בשנים האחרונות ובחיסולו פיקד על הכוחות המיוחדים של היחידה. היחידה בראשותו מתכננת ואחראית להוצאה לפועל של מתווי טרור לפגיעה בכוחות צה"ל. עם מפקד היחידה חוסלו שני מחבלים נוספים בארגון הטרור חיזבאללה