אהבה מנצחת פוליטיקה? דואה ליפה בפרגון מפתיע לזוג ישראלי

אחרי שורת התבטאויות אנטי-ישראליות ופיטורי המנהל היהודי שלה, כוכבת הפופ הגדולה בעולם מצאה את עצמה במרכז הצעת נישואים מרגשת בעברית. איך הגיבה דואה ליפה כשזוג ישראלי שלף טבעת מול עיניה?

בעולם הבידור כבר התרגלנו לראות את דואה ליפה עולה לכותרות בהקשרים פחות מחמיאים לישראל, החל משיתוף פוסטים אנטי-ציוניים ועד לפיטורי המנהל היהודי שלה. אבל מתברר שכשזה מגיע לאהבה נטו – גם הכוכבת הכי שנויה במחלוקת לא יכולה להישאר אדישה.

איתי ושי, זוג ישראלים שטסו להופעה של הזמרת בחו"ל, החליטו לקחת את הערב צעד אחד קדימה. בעיצומה של ההופעה, איתי שלף טבעת והציע לשי נישואים ממש מול עיניה של ליפה.

"היא הייתה הכי חמודה שיש"

למרות התדמית העוינת, שי שיתפה בחשבון הטיקטוק שלה את הרגע המרגש וחשפה צד אחר של הזמרת. בתגובה לשאלות הגולשים הסקרנים על היחס של דואה ליפה אליהם כזוג ישראלי, ענתה שי בביטחון: "היא הייתה הכי חמודה שיש".

בפוסט שפרסמה, כתבה שי בנימה חצי-מבודחת:

"החתונה נדחתה בגלל המלחמה עם איראן, אבל לפחות ההצעה הייתה בעברית עם דואה ליפה".

שוברת קרח או רק מקצועית?

התיעוד הפך מהר מאוד לוויראלי, כשגולשים רבים מנסים להבין האם מדובר בשינוי גישה של הכוכבת או פשוט ברגע אנושי שהצליח להתעלות מעל לסכסוך המדיני. כך או כך, איתי ושי חזרו הביתה לא רק עם טבעת, אלא גם עם סיפור שאי אפשר להמציא.