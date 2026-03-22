ח״כ מילביצקי תוקף את הלמידה בזום: "בושה, תת רמה". צפו

במהלך דיון בכנסת תקף ח״כ מילביצקי את הלמידה בזום ואת משרד החינוך: "זו בושה ותת רמה, אתם עושים מעצמכם צחוק". באופן מפתיע גם באופוזיציה הסכימו

יו"ר ועדת כספים ח"כ חנוך מילביצקי יצא בביקורת חריפה על משרד החינוך ועל הלמידה מרחוק במהלך דיון בכנסת: "יש פה את הבן אדם שאחראי על הלמידה מרחוק בזום? אל תעשו מעצמכם, מהמורים ומהתלמידים צחוק". בנוסף טען כי הלמידה בזום היא "בשביל לעשות וי, זה עולב של העלובים. זה לא רלוונטי, זה בושה וחרפה".

ח״כ מילביצקי בביקורת על הלמידה מרחוק. צילום: ערוץ כנסת

ח"כ מירב כהן (יש עתיד) הצטרפה לביקורת: "אני מסכימה, זה באמת לא מועיל - לא פדגוגית, לא רגשית ולא חברתית. נשאלת השאלה, האם בוצעה הכנה על איך לומדים בזמן חירום?"