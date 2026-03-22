צה"ל חיסל את מפקד הכוחות המיוחדים ביחידת 'כוח רדואן'

צה"ל בהישג אדיר בלבנון. חיל האוויר תקף אמש (שבת) בהכוונת פיקוד הצפון וחיסל את אבו חליל ברג'י, מפקד הכוחות המיוחדים ביחידת 'כוח רדואן' של ארגון הטרור חיזבאללה ושני מחבלים נוספים במרחב מג'דל סלם שבדרום לבנון.
ברג'י היה חלק מיחידת 'כוח רדואן' בשנים האחרונות ובחיסולו פיקד על הכוחות המיוחדים של היחידה. היחידה בראשותו מתכננת ואחראית להוצאה לפועל של מתווי טרור לפגיעה בכוחות צה"ל. עם מפקד היחידה חוסלו שני מחבלים נוספים בארגון הטרור חיזבאללה.
בנוסף, צה"ל תקף אמש תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים שונים בדרום לבנון. צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל.
תגובות