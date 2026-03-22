בנט באמירה שמטריפה את הרשת: "נפלת על הראש?"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, הגיע היום (ראשון) לזירת הנפילה בדימונה, העיר שחטפה אמש מספר מטחים ועשרות פצועים.

בהודעתו כתב בנט: "‏דימונה, עכשיו. ‏גם בערד וגם כאן בדימונה מי שהיה במקלט או מרחב מוגן יצא מזה שלם. ראש העיר המצוין של דימונה בני ביטון תאר לי את ההתנהלות המופתית של אנשי העיר. ‏הוא גאה בהם מאוד, ובצדק".

ברשת, לעגו לבנט בעיקר בשל השימוש במילים: "ראש עיר מצוין". אחד הגולשים כתב: "מצוין? אחרי שאמר שקרה פה נס?", הוא התכוון לאמירה של ביטון, שהתייחס לזירת הנפילה ואמר: "צחוק הגורל הוא שבגן הילדים נותרו שלמות רק שתי תמונות - של הבאבא סאלי ושל ראש הממשלה בנימין נתניהו".

נוספים התייחסו לבחרית המילה: "מצוין", ותקפו: "המצוין הזה הראה לך את נס התמונה?", "אם אתה חושב שראש העיר של דימונה "מצוין", אתה פח אשפה עם סטנדרטים מאוד נמוכים. האמת, זה מסביר את הזבל האנושי שבחרת לרשימה שלך בפעם הקודמת".