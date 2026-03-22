עיתונאי כאן 11 פרץ בבכי בשידור: "אני לא יכול יותר, מצטער"

עיתונאי כאן 11 התייחס לטרגדיה הקשה הבוקר צפון, ובקול חנוק מדמעות אמר בשידור חי: "אני לא יכול יוצר, מצטער"

כתב הצפון של כאן 11 רובי המרשלג, התייחס הבוקר (ראשון) למות חברו עופר מוסקוביץ' הי"ד, בעקבות ירי חיזבאללה.

בשידור הוא פרץ בבכי ואמר בקול חנוק: "אני לא יכול יותר. חבר יקר, לא היה לו שום סיכוי, אנחנו מדברים על אפס זמן התרעה וזה כל הזמן נופל קרוב".

עוד הוא הוסיף: "אני מצטער. בוקר קשה פה באזור, אדם מוכר היטב, היה ברכבו, ככל הנראה יצא ליום עבודה כמו שהוא עושה מידי יום. בימים האחרונים אנחנו תחת מתקפה. חיזבאללה מעלה את קצת האש.

אני מקווה שלפחות יצא משהו מהימים האחרונים, אל תבטיחו הבטחות, אל תקשקשו, פשוט תעשו את העבודה אחת ולתמיד".