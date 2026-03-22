לפני יומיים: האמירה המצמררת של ההרוג במשגב עם

הבוקר הותר לפרסום כי עופר מוסקוביץ' הי"ד נהרג בעקבות ירי מחיבאללה. רק ביום שישי האחרון הוא התראיין ויצא באמירה מצמררת

עופר מוסקוביץ' הי"ד נהרג הבוקר (ראשון) בעקבות ירי מחיזבאללה. ביום שישי האחרון הוא התראיין ברדיו חיפה ואמר: "השטח שלי נמצא 100 מטר מהגדר, שזה אומר שכל רגע יכול ליפול עליי כטב"מ או טיל, אין לי מספיק זמן בשביל לרוץ למיגונית.



אני שומע את הבום ורק אז את האזעקה", עוד הוא הוסיף: "אני מרגיש ברולטה רוסית, לא יודעים מי הבא בתור".

השדרן אייל ברקוביץ', התייחס לטרגדיה הקשה ברדיו 103fm ואמר: "אני מכיר את ההרוג, הוא היה מתראיין אצלנו הרבה. לפני כמה ימים הוא כתב פוסט 'אנחנו חיים ברולטה רוסית' והיום הוא נהרג. הייתי מפנה במיידי נשים וילדים. למה הממשלה לא נותנת הוראה? דברים משתנים".



