לא רק "מישל": האזינו לכל המתחרים של נועם בתן באירוויזיון

ההכנות לאירוויזיון 2026 בווינה עולות שלב: ערוץ היוטיוב הרשמי של התחרות פרסם לפני עשרה ימים את הסרטון המאגד את כל 35 השירים והנציגים שיעלו על הבמה באוסטריה בחודש מאי הקרוב

לאחר הניצחון הסוחף של אוסטריה אשתקד באירוויזיון (אחרי שישראל הגיעה למקום ה-2), התחרות חוזרת להיכל ה"שטאדהאלה" המפורסם.

השנה יתמודדו 35 מדינות על התואר הנכסף, כשביניהן ניתן למצוא שמות בולטים כמו דלתא גודרם שתייצג את אוסטרליה, והרכב הילדים המיתולוגי "בזיקבי" (Bzikebi) שחוזר לייצג את גאורגיה.

מה מחכה לנו בווינה?

35 שירים בסגנונות מגוונים – מפופ עדכני ועד פולקלור מקומי.

הנציג הישראלי: נועם בתן (Noam Bettan) עם השיר "Michelle".

התאריכים: חצאי הגמר ב-12 וב-14 במאי, והגמר הגדול ב- 16 במאי 2026 .



זה הזמן לצפות בלקט, להכיר את המתחרים ולהחליט מי המועמדים המובילים שלכם לניצחון במהדורת העשור השביעית של התחרות.