הדובר של סטרוק: "ברגע הכי קשה בחייה, רשעים רקדו על הדם"

שרת ההתיישבות והמשימות הלאומית אורית סטרוק ובני משפחתה קמו הבוקר (ראשון) מהשבעה על בתם שושנה סטרוק ז"ל. ישראל אסולין הדובר של השרה שיתף בכאב על השבוע הקשה: "ביום ראשון בבוקר, כשהגעתי לחברון ועזרתי בסידור הלוויה וכו', הייתי צריך גם לנהל מערכה תקשורתית נגד אנשים רשעים שרוקדים על הדם שעדיין רותח".

הדברים המלאים: "הבוקר עם הקימה מהשבעה, חלפו שבוע ימים מהטרגדיה הנוראה שפקדה את הבוסית שלי, השרה אורית סטרוק. כדובר שלה זה היה אירוע עצוב פעמים".

"פעם אחת זה לראות את אורית (היא לא אוהבת שמכנים אותה השרה, ''שרה זה רק שרה אימנו''), האישה החזקה שכולם רואים בחוץ ואני רואה גם בתוך החדר - ברגע הכי קשה של חייה, אמא שאיבדה את ביתה האהובה".

אסולין שיתף על המתקפות שעברה השרה ברגע הקשה בחייה: "פעם שניה זה את הרשעות של כל אותם 'אנשים נאורים' וגיבורי המקלדת, שכבר פתחו במשפט שדה וזריקת האשמות מבלי לדעת כלום ממה שבאמת קרה ומה באמת שושנה ז''ל עברה".

"הדבר הכי מזעזע בעיניי זה שביום ראשון בבוקר, כשהגעתי לחברון ועזרתי בסידור הלוויה וכו', הייתי צריך גם לנהל מערכה תקשורתית נגד אנשים רשעים שרוקדים על הדם שעדיין רותח", תיאר בכאב.

"הכל רק כדי לפגוע באורית. אם יש משהו שלמדתי בעבודה עם אורית, אבל במיוחד בשנה האחרונה מאז שהסיפור של שושנה התחיל לרוץ, ועל אחת כמה וכמה בשבוע האחרון- הוא שעם ישראל זכה במנהיגה כמו אורית. מנהיגה שהיא אמא אוהבת לילדים שלה".

"מנהיגה שחטפה המון, העיקר ששושנה לא תיפגע (כמו שדובר רבות השבוע). וגם מנהיגה שרואה את האדם הקטן. את האזרח הפשוט שהשקיע שעות של נסיעה כדי לחזק אותה. אשרינו שזכינו במנהיגה כמו אורית", סיכם אסולין.