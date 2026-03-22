תחת מגבלות מחמירות: הכדורגל הישראלי חוזר השבוע

למרות השיגורים הבלתי פוסקים, מנהלת הליגות בכדורגל הודיעה על מתווה החזרה למגרשים כבר השבוע, תחת מגבלות מחמירות, כך זה יעבוד

דירקטוריון מנהלת הליגות התכנס הבוקר (א') ואישר את מתווה החזרה הרשמי למשחקי הכדורגל המקצועני בישראל. לפי המתווה שאושר על ידי פיקוד העורף, הליגות יחזרו לפעילות מדורגת כבר השבוע, אך תחת הגבלות בטיחותיות קפדניות שנועדו למנוע התקהלויות ולהבטיח הגנה מלאה על המשתתפים.

שלב ראשון: בלי קהל ועם מיגון תקני בלבד

בשלב זה, המשחקים ייערכו בדלתיים סגורות. הכניסה לאצטדיונים תותר רק לבעלי תפקידים חיוניים המצומצמים ביותר הנדרשים לניהול המשחק. בתוך כך, חלה החמרה בדרישות המיגון: בשונה מסבבי לחימה קודמים בהם הוגדרו מרחבים כ"הכי מוגן שיש", הפעם אישר פיקוד העורף רק אצטדיונים שבהם קיים מרחב מוגן תקני המסוגל להכיל את כל השוהים במתחם בתוך זמן ההתגוננות המוגדר לאותו אזור.

הקהל של בני יהודה, בליגה הלאומית צילום: צילום: בני יהודה

מכיוון שיותר ממחצית מהאצטדיונים בישראל אינם עומדים בתנאי זה, המנהלת יצאה במבצע בזק להצבת ממ"דים יבילים (ניידים). הפרויקט ממומן בסיוע משמעותי של משרד התרבות והספורט, כאשר האחריות על ההצבה בפועל מוטלת על הרשויות המקומיות. במנהלת הבהירו כי רשות שלא תפעל מיידית להצבת המיגון, תביא לפסילת האצטדיון שלה ותאלץ את הקבוצות הביתיות לנדוד למגרשים חלופיים.

נכון לעכשיו, אצטדיון עכו הוא היחיד שלא קיבל אישור כלל לקיום משחקים, וזאת בשל האיומים הביטחוניים הישירים על האזור בו הוא ממוקם.

מתי חוזרים לדשא?

לוח הזמנים שנקבע צפוף במיוחד, וכולל משחקים ברצף גבוה בסופי שבוע ובאמצע השבוע כדי להשלים את הפערים:

הליגה הלאומית: תחזור כבר ביום שלישי הקרוב ( 24.03.2026 ) עם משחקי ההשלמה מהמחזור ה-25. יתר הקבוצות יצטרפו למעגל המשחקים ביום שישי ( 27.03.2026 ) במסגרת המחזור ה-26.

ליגת Winner (העל): תחזור לפעילות מיד עם סיום פגרת הנבחרות, בסוף השבוע של ה- 04.04.2026 , החל מהמחזור ה-25.

חצאי גמר גביע המדינה: 9.4: הפועל באר שבע - בני יהודה, בלומפילד

15.4: מכבי ת"א – מכבי חיפה, סמי עופר

הקבוצות והנהלות האצטדיונים הונחו להיערך ללו"ז אינטנסיבי במיוחד, שיכלול גם את משחקי גביע המדינה, במטרה להביא את העונה לסיומה הספורטיבי למרות המורכבות הביטחונית.

יו"ר המנהלת: " החזרה אינה מושלמת ללא קהל ביציעים"

יו"ר מנהלת הליגות ארז כלפון: "אחרי הפסקה כפויה אני שמח שקיבלנו את אישור פיקוד העורף לחזרת המשחקים. החזרה אינה מושלמת ללא קהל ביציעים, במיוחד בעונה מוצלחת בה גדשו האוהדים את היציעים ונשברו שיאי ההגעה למשחקים".

יחד עם זאת, בנסיבות הנוכחיות לצערנו לא ניתן לאפשר את הגעת הקהל באופן בטוח, אך אני מאמין כי הצפיה במשחקים תאפשר לכל אוהבי הכדורגל בישראל, קצת הפוגה ושינוי מאווירת היום יום הקשה.

חידוש הליגה בלוחות זמנים אלו, יאפשר את סיומה על המגרש באופן ספורטיבי, דבר ששמנו לנו כמטרה החל מפרוץ מבצע שאגת הארי. הקבוצות וכלל הגורמים יצטרכו לפעול תחת עומסים חסרי תקדים ותנאים שאינם אידיאלים ואני מצפה מכולם לשיתוף פעולה מלא ולערבות הדדית במיוחד בימים קשים אלה".