פיקוד העורף מבהיר: זה מה שגרם לזירה הקשה בערד

פיקוד העורף ביצע תחקיר ראשוני על מהם הגורמים שהובילו לזירות הקשות בדימונה ובערד. בנוסף גורם בכיר בחיל האוויר מסר כי כי עד כה נורו לשטח ישראל כ-400 טילים ו-92 אחוזים מהם יורטו

2 זירות קשות אמש (שבת) בדימונה ובערד, עם מאות פצועים, נזק עצום למבנים ומאות מפונים. צה"ל ופיקוד העורף ערכו תחקיר על הסיבור שהובילו לתוצאה ההרסנית הזו.

גורם בפיקוד העורף מסר לפרשננו הצבאי קובי פינקלר, כי "אנחנו לא מוצאים בירי אמש שינוי במדיניות של האיראנים ולא היה שינוי בסוג הטיל ומרכיביו. הן בטיל שנורה לדימונה והן בטיל בערד מדובר בטילים עם חומרי נפץ של מאות ק"ג שנחתו בתוך הקרקע והנפגעים היו כתוצאה ממהדף העצום הן בדימונה והן בערד".

עוד הוסיף הגורם: "אין פה כשל מערכתי ורק שעה לפני כן יורטו שני טילים מאותו סוג. היה צירוף מקרים. התחלנו את המערכה באיראן עם אלפי טילים ברשותם ועם מאות משגרים והתוצאה מדברת בעד עצמה. על שתי המטרות בוצעו יירוטים אשר לא צלחו אבל כאמור על אותם טילים היו יירוטים מוצלחים. בחיל האוויר אומרים שיירטו רק הבוקר טילים מאותו הסוג והכל אמש היה צירוף מקרים".

נציין שבשני המקרים היו התרעות וגם היו אזעקות כשכלל האמצעים עבדו. לפי פיקוד העורף בערד נפצעו 7 באורח קשה ושישה מהם פונו במסוקים דבר שהביא לטיפול מהיר יותר.

בנוסף, גורם בכיר בחיל האוויר מסר כי עד כה נורו לשטח ישראל כ-400 טילים ו-92 אחוזים מהם יורטו. במקרה של אמש היתה תקלה שנלמדת והוא מסביר שאין קשר מקצועי בין שני הטילים לערד ולדימונה.

צהל ממשיך בפעילותו גם באיראן וגם בלבנון נגד חיזבאללה. מהצד השני נמשך הירי משני האזורים. הבוקר כזכור, נהרג חקלאי במשגב עם לאחר ירי תלול מסלול שנורה משטח לבנון.








