הרב אליהו על הטילים בערד ודימונה: "התרגלנו לניסים"

רבה של צפת, הרב שמואל אליהו, התייחס הבוקר לאירועי הלילה האחרון בו פגעו טילים איראניים בערד ודימונה וגרמו לעשרות פצועים ולהרס עצום.

בדבריו, חיבר הרב בין המציאות הביטחונית לבין האחריות הרוחנית המוטלת על הציבור.

"הגמרא אומרת שאם אדם שומע שחברו חולה, הוא צריך להתפלל עליו אפילו שיחלה עצמו עליו" פתח הרב והזכיר את דברי דוד המלך בתהילים: "וַאֲנִי בַּחֲלוֹתָם לְבוּשִׁי שָׂק, עִנֵּיתִי בַצּוֹם נַפְשִׁי".

הרב קישר זאת ישירות לאירועי הלילה: "אני אומר את הדברים האלה כי שמענו שבלילה אחד הטילים של האיראנים נפל בערד ויש והיו שמה 80 פצועים".

הרב הזכיר מעשה מהגמרא על אחד החכמים שאליהו הנביא נגלה אליו בתוכחה על כך שאירוע קשה אירע במשמרתו: "הוא אמר לו: זה באשמתך, לא התפללת עליהם מספיק".

כנראה שהתרגלנו לניסים ושקענו בשגרה

למרות הרשעות המובהקת של האויבים מסביב, אומר הרב, על עם ישראל להביט פנימה: "אפשר לדבר על הרשעה של האיראנים, החות'ים, חיזבאללה וחמאס וזה נכון, באמת לא מגיע להם לחיות. אבל יש את הצד שלנו. אנחנו צריכים להתפלל. כנראה שהתרגלנו לניסים ושקענו בשגרה".

הרב חתם את דבריו בקריאה לציבור לנצל את הכוח הרוחני: "צריך להתפלל בעומק, באומץ ובגבורה. 'קַוֵּה אֶל ה' חֲזַק וְיַאֲמֵץ לִבֶּךָ'. כדי שאותה הנהגה של שמירה, של ניסים ושל ענני כבוד שהייתה לנו תמשיך, ויינצלו כל אחינו בית ישראל מכל אויבינו ושונאינו, אמן ואמן".