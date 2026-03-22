דוחפים צפונה: צה"ל משמיד את הגשרים שמצפון לליטאני

צה"ל ממשיך לדחוף את האוכלוסייה בלבנון צפונה. השר כ"ץ הורה להשמיד את כל הגשרים שמצפון לליטאני ולפנות את האוכלסייה מצפון לנהר הזהראני

דובר צה"ל בערבית תא"ל אביחי אדרעי הודיע לתושבי לבנון כי צה"ל מתכוון לתקוף את "גשר קסמיה - גשר כביש החוף" והזהיר את האזרחים לנוע מצפון לנהר זהראני ולהימנע מכל תנועה דרומה שעלולה לסכן את חייכם.

שר הביטחון ישראל כ"ץ: "ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הורינו לצה"ל להשמיד באופן מיידי את כל הגשרים מעל לנהר הליטני שמשמשים לפעילות טרור, כדי למנוע מעבר של מחבלי חיזבאללה ונשק דרומה, ובנוסף לכך להאיץ את הרס הבתים הלבנונים בכפרי המגע כדי לסכל איומים על היישובים הישראלים - בהתאם למודל בית חאנון ורפיח בעזה.

צה"ל ממשיך בעוצמה בתמרון הקרקעי בלבנון כדי לחסל את מחבלי החיזבאללה ולהגיע בהקדם לקו הנ"ט ולנקודות השולטות כדי להגן על היישובים. צה"ל ימשיך לאפשר את התפנות תושבי דרום לבנון צפונה לנהר הליטני מתוך אזור המלחמה למען הגנתם. אנחנו נחושים שלא לאפשר למציאות של לפני ה-7 באוקטובר לחזור. הבטחנו להגן על תושבי הצפון - וכך בדיוק נעשה".