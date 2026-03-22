"שחמאס ייקח אותך": האמירה החריגה של דיירת "האח הגדול"

הדיירת מירה נואף, שנכנסה לבית "האח הגדול" לפני כשבוע וחצי בלבד, הודחה אמש (שבת) מהתוכנית - לאחר אירוע חריג שעורר סערה.

תומכת פלסטין?

כבר בערב כניסתה לבית עוררה נואף סערה ברשת, לאחר שנחשף כי עקבה אחרי עמוד פרו-פלסטיני. בעקבות זאת, גולשים רבים הביעו ביקורת חריפה ואף קראו להדחתה מהתוכנית. אלא שאמש התרחשה סערה נוספת, חמורה יותר - שהובילה בסופו של דבר לסיום דרכה בבית.

הסיפור הקשה מרמאללה

לפי פרסום ראשון של ערן סוויסה, בתחילת הערב שיתפה נואף את הדיירים באירוע אלים שחוותה בשנת 2019 ברמאללה, לאחר שלדבריה זוהתה בעקבות סרטונים שפרסמה בטיקטוק. לטענתה, תושבים מקומיים תקפו אותה ואת שני חבריה באלימות קשה ואף שדדו ממנה סכום של 52 אלף שקלים.

מירה נואף רבה עם הדיירים צילום: מתוך הפרק של האח הגדול, רשת 13

העימות עם זוהר

המקרה עצמו אף סוקר באותה תקופה בחדשות כאן, ואתמול בחרה נואף לשחזר אותו בפני דיירי הבית. מבחינתה, היה מדובר באירוע טראומטי במיוחד, והיא חשה כי הדייר זוהר אייזיק לא גילה את הרגישות הראויה כלפי הסיפור. על רקע זה התפתח עימות בין השניים.

"שחמאס ייקח אותך"

במהלך המריבה אמרה נואף לזוהר אייזיק: "שחמאס ייקח אותך". מדובר באמירה חריפה במיוחד, דווקא על רקע התקופה הרגישה שבה ישראל עדיין מתמודדת עם השלכות החטיפות - ורק לאחרונה שבו חטופים מהשבי. החומרה מתחדדת עוד יותר לנוכח העובדה שבבית נמצאת גם גאיה קלדרון, שאביה ושני אחיה נחטפו לעזה.

הדיירת מירה נואף. צילום: יח

ההדחה הבית

זמן קצר לאחר התקרית, נואף הודחה מהתוכנית - פחות משבועיים לאחר כניסתה.