ניצול הפיגוע בשומרון: "הוא רדף אותי והאיץ לכיווני"

דניאל שרמן, ששכל את אחיו יהודה הי"ד בפיגוע ליד חומש משחזר לראשונה: "הוא חיכה לי בצד של הכביש. הוא רדף אחרי, האיץ לכיווני וניגח אותי מהצוק. כששכבנו פצועים זרקו עלינו אבנים" יוסי דגן: "לא לגמגם. להודיע בבירור שמדובר בפיגוע"

ניצול הפיגוע הרצחני אתמול (שבת) בשומרון, דניאל שרמן, משחזר לראשונה ממיטת בית החולים את רגעי הפיגוע הקשה בשומרון: במהלך סיור, טנדר עם מחבלים ארב לו ולאחיו, רדף אחריהם וניגח אותם בכוח מהצוק. למרות פציעתו, דניאל העניק טיפול ראשוני לאחיו בזמן שהמון ערבי הגיע וידה עליהם אבנים.

דניאל מספר בסירטון: "עשינו סיור שטחים מסביב לחווה, ירדתי ירידת אספלט חדה, ראיתי רכב טנדר לבן ערבי, שזיהה אותי מלמטה וחיכה לי בצד של הכביש. ברגע שעברתי אותו הוא פירסס אחריי ורדף אחריי, האיץ לכיווני וברגע שהיה סיבוב חד עם צוק, הוא פשוט ניגח אותי והעיף אותי מהצוק.

"אני ואח שלי עפנו מהצוק ללמטה. איבדנו את ההכרה. לקח לי איזה דקה להתאושש, לנסות להבין איפה אני. ניסיתי לעמוד כמה פעמים, לא הצלחתי. ואז ראיתי בזווית העין את אח שלי שרוע לידי. צעקתי לו כמה פעמים והוא לא הגיב לי.

"זה נתן לי כוח פשוט להרים את עצמי, כאוב כולי. הגעתי אליו וראיתי שהוא מחרחר, אז פתחתי לו נתיב אוויר. ואז התחילו להגיע ערבים מהכפר למטה ולמעלה, התחילו לצרוח, לקלל אותנו, לזרוק עלינו אבנים. הצלחתי בדרך נס להתקשר להזעיק עזרה. הגיעו אחרי הרבה זמן, הצליחו לחלץ אותנו ופינו אותנו לבית חולים."

יוסי דגן: "לא לגמגם. להודיע בבירור שמדובר בפיגוע"

יוסי דגן ראש המועצה האזורית שומרון דורש ממערכת הביטחון: "לא לגמגם. להודיע בבירור שמדובר בפיגוע. ולטפל בתשתיות הטרור בצפון השומרון כמו אחרי פיגוע".

דגן הדגיש כי: "רק לצה"ל ומערכת הביטחון יש את הסמכות לפעול נגד הטרוריסטים ומסייעיהם, ולא לאף אזרח. הדרישה שלנו אם היא ממשלת ישראל וממערכת הביטחון. תפקידנו כאזרחים לדרוש את השיפור הביטחוני ובוודאי אחרי הפיגוע הקשה לחזק עוד יותר את ההתיישבות בצפון השומרון.

דניאל שרמן, בעל החווה שנפצע הוא לוחם משוחרר, נשוי ואב לילדה. חוות "שובה ישראל" קרויה על שם שובאל בן נתן הי"ד ששירת איתו במחלקה ונפל בלבנון, ועל שם ישראל יודקין הי"ד שנפל בעזה והיה המפקד שלהם