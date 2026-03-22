הפקה מיוחדת: ספיישל פסח - סיפור ההגדה לילדים

תכנית הילדים של סרוגים - "בשכונה של אביה" בספיישל פסח מיוחד. אביה ומימי יצאו למסע בזמן אל ארץ מצרים ופוגשות את פרעה ואת משה רבנו ולומדות על השיעבוד, המכות והגאולה של פסח בצורה חווייתית ומלאת שמחה. צפו

לקראת חג הפסח המתקרב, בתכנית הילדים האהובה "בשכונה של אביה", החליטו לקחת את הילדים למסע מיוחד כדי להתכונן לליל הסדר כמו שצריך.

אביה והחברים השונים מנגישים את סיפור יציאת מצרים לגיל הרך דרך דמיון, משחק ומשפטים שכל ילד יזכור לשולחן הסדר.

בפרק המיוחד, אביה ומימי בארץ הסיפורים, מגלות במהלך הנקיונות לפסח את תחנות המפתח בסיפור: השיעבוד, עשרת המכות, הגאולה.

"של נעליך מעל רגליך"– כך קרא אלוקים למשה מתוך הסנה, ושלח אותו למשימה הגדולה מכולן: להוציא את עם ישראל לחופשי. הילדים מוזמנים להצטרף למשה ואהרון בארמון פרעה, ולשמוע את הדרישה המהדהדת: "שלח את עמי!".

פרעה ומשה רבנו מצטרפים לחגיגה, במסע ההמחשה של עשר המכות, מהפיכת המים לדם ועד למכת בכורות, שהובילה סוף סוף ליציאה החפוזה ממצרים - עם המצות על הגב. המסע מסתיים בנס קריעת ים סוף, כשבני ישראל עוברים ביבשה והנשים יוצאות בתופים ובמחולות.

שחקנים: אביה הרנוי; מורן וייל (מימי בארץ הסיפורים); אפרת שטרן ואמיתי תנעמי (אמיתי המספר).

בימוי: אבי לודמיר.

הפקה: אשר רוט.

עריכה: דוד והבה.

עיצוב: יולה ינקלביץ.